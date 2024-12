Prixtel prolonge le Black Friday avec son forfait mobile 5G 200 Go à petit prix

Pour réduire ses factures, rien ne vaut un petit forfait. Sauf si vous passez chez Prixtel. L’opérateur propose en ce moment 200 Go avec la 5G offerte pour à peine 7,99 euros par mois.

Prixtel fête Noël avant l’heure et dévoile un copieux forfait mobile 5G de 200 Go à seulement 7,99 euros par mois : l’offre Oxygène.

Avec une telle enveloppe, exit la peur de manquer à chaque fin de mois, même lorsque votre fibre se montre capricieuse. Flexible, cette offre présente en plus l’avantage de s’ajuster automatiquement à votre consommation. Elle peut monter jusqu’à 250 Go par mois en cas de besoin, sans jamais dépasser les 13,99 euros par mois.

Un forfait pour palier toutes les éventualités

Personne n’a envie de se priver ou de devoir vérifier régulièrement sa consommation de données mobiles. Un bon forfait doit être en mesure de vous accompagner quand vous en avez le plus besoin, y compris dans les cas d’urgence. Mais voilà, les offres les plus généreuses sont habituellement les plus coûteuses et il est dommage de payer le prix fort juste par sécurité.

Les paliers du forfait mobile « Oxygène » de Prixtel // Source : Prixtel

Heureusement, Prixtel a trouvé la bonne alternative avec son offre « Oxygène ». Pour seulement 7,99 euros par mois, l’opérateur vous donne accès à une belle enveloppe de 200 Go, extensible par paliers à 220 Go, puis à 250 Go. La facture s’ajuste alors à votre consommation réelle, à raison de :

7,99 euros si vous avez utilisé moins de 200 Go ;

10,99 euros si vous avez utilisé entre 200 et 220 Go ;

13,99 euros si vous avez utilisé entre 220 et 250 Go.

À chaque début de mois, votre forfait se réinitialise automatiquement à 200 Go. Voilà une formule pratique, souple et évolutive, vous permettant de faire sereinement face aux impondérables comme un déplacement imprévu ou une panne de box internet.

Si vous avez du mal à évaluer le véritable apport d’un forfait mobile de 200 Go, sachez que l’ARCEP, le gendarme des télécoms en France, estime la consommation moyenne à 16 Go. Autant dire qu’avec 200 Go et une connectivité 5G, vous pouvez même envisager de vous passer de votre box. Parfait pour réaliser de belles économies sur ses factures téléphoniques et internet.

Un souffle d’Oxygène

Affiché au prix plancher de 7,99 euros par mois, le forfait « Oxygène » de Prixtel s’impose comme l’un des plus généreux du marché et comprend :

200 Go de données mobiles, extensibles à 250 Go, et utilisables en France Métropolitaine ;

dont 15 Go utilisables au sein de l’Union européenne et dans les DOM ;

les appels, SMS et MMS illimités en France Métropolitaine, ainsi que depuis/vers l’Union européenne et les DOM ;

une connectivité 5G établie à partir du réseau SFR.

Mieux, cette offre mobile est sans engagement et son prix est bloqué à un maximum de 13,99 euros par mois, soit le montant correspondant à l’utilisation de 220 à 250 Go de données mobiles. En effet, l’opérateur ne prévoit pas d’augmentation de tarif passé un an et tous les numéros surtaxés sont automatiquement bloqués. Avec le forfait « Oxygène », votre budget est entièrement maîtrisé.

Vous en voulez encore plus ? Prixtel propose en complément de l’offre « Oxygène » une série de forfaits mobiles adaptés à tous les profils :

Le petit de 40 Go à 4,99 euros par mois ;

Le grand de 300 Go avec 5G offerte à 9,99 euros par mois ;

Le géant de 350 Go avec 5G offerte à 14,99 euros par mois.

Prixtel dispose d’une offre de forfaits mobiles élargie, toujours à prix doux (de haut en bas : Le petit, Oxygène, Le grand) // Source : Prixtel

En bonus : si la préservation de la planète est un enjeu central pour vous, Prixtel s’engage à compenser les émissions de CO2 induites par l’utilisation de votre forfait en plantant des arbres. Pour aller encore plus loin, l’opérateur communique régulièrement des astuces pour utiliser son smartphone de façon plus raisonnée et pour réduire sa consommation de données mobiles.

Une souscription sans contrainte

Passer chez Prixtel est aussi simple que rapide. Une fois sur le site internet de l’opérateur, il vous suffit de sélectionner le forfait de votre choix, comme l’offre « Oxygène » à 7,99 euros par mois, puis de renseigner vos coordonnées ainsi que votre RIB.

Pour vous faciliter encore plus les démarches, Prixtel vous invite à indiquer votre code RIO (disponible en appelant le 3179) dans le formulaire de souscription. Avec cette option gratuite, vous lui confiez alors toutes les formalités liées au transfert de votre ligne et à la résiliation de votre contrat auprès de votre ancien opérateur.

Une fois ces quelques éléments renseignés, il ne reste plus qu’à régler les 10 euros liés à l’activation de votre ligne. Et quelques jours plus tard, votre nouveau forfait s’active automatiquement sur votre eSIM ou sur votre nouvelle carte SIM, sans la moindre interruption de service.