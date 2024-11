Avec ses 160 Go en 5G et son prix plancher, c’est le forfait phare du Black Friday

Voilà un forfait mobile complet et vraiment abordable. Pour à peine 8,99 euros par mois, NRJ Mobile propose la 5G avec 160 Go utilisables en France, ainsi que 29 Go valables en Europe et dans les DOM, le tout sans engagement.

Vous ne pensiez pas forcément à cet opérateur. NRJ Mobile est pourtant l’un des plus compétitifs de cette fin d’année. Pour sa dernière offre mobile, le MVNO a en effet mis les petits plats dans les grands : 5G, 160 Go dédiés pour la France, et 29 Go pour naviguer depuis l’Europe et les DOM.

Le tout est disponible pour à peine 8,99 euros par mois et sans engagement. Mieux encore, en ce moment, la carte SIM est à seulement 1 euro. Mais attention, les forfaits mobiles évoluent régulièrement, il est donc recommandé de saisir cette opportunité avant qu’elle ne disparaisse.

Et ce n’est pas tout, puisque NRJ Mobile propose également d’autres forfaits en promotion pour le Black Friday. L’enveloppe de 20 Go ne coûte, par exemple, que 4,99 euros par mois.

Ce forfait suit votre rythme sans vous ruiner

Entre réaliser des économies et avoir le confort d’un généreux forfait, il faut habituellement choisir. Sauf si vous optez pour la nouvelle offre mobile de NRJ Mobile.

Source : NRJ Mobile

Affichée à seulement 8,99 euros par mois, celle-ci répond aux besoins des plus grands utilisateurs de données mobiles avec :

ses 160 Go utilisables en France métropolitaine ;

ses 29 Go utilisables depuis l’Europe et les DOM ;

ses appels et SMS illimités en France métropolitaine, mais aussi depuis et vers l’Europe et les DOM ;

sa connectivité 5G établie à partir du réseau de Bouygues Telecom.

Et alors que les forfaits abordables sont souvent limités à la 4G, cette offre de NRJ Mobile est l’une des rares à proposer la 5G à un prix aussi contenu et surtout avec une enveloppe aussi copieuse. En prime, cette offre est sans engagement de durée.

Aucun surcoût à la souscription

Entre les offres mobiles alléchantes dont le prix augmente passé 6 mois, les frais d’envoi de carte SIM et les possibles coûts de résiliation, certaines bonnes affaires ne le sont pas réellement.

Les offres proposées par NRJ Mobile, comme celle de 160 Go à 8,99 euros par mois sont sans surprise. Le forfait est bloqué, sans engagement, son prix est connu à l’avance, et la carte SIM est à seulement 1 euro.

Source : NRJ Mobile

Pour y souscrire, rien de plus simple, tout se passe en ligne depuis le site internet de l’opérateur. Une fois le forfait ajouté au panier, il suffit d’indiquer vos coordonnées et éventuellement votre code RIO (disponible en appelant le 3179) pour conserver votre numéro et confier à NRJ Mobile la résiliation de votre contrat auprès de votre ancien opérateur.

Ensuite, le site vous invite à régler les frais d’envoi de carte SIM de 1 euro pour finaliser la commande. Après quelques jours, votre nouveau forfait est automatiquement activé, prêt à être utilisé.