Moustache dégaine un tout nouveau vélo électrique (vraiment) pas comme les autres

L’Eurobike de Francfort a été l’occasion pour Moustache de lever le voile sur un tout nouveau vélo électrique : le J. Sa particularité ? Une double suspension associée à un cadre ouvert, qui devrait faire la part belle au confort.

La marque française Moustache est l’une des plus connues en matière de vélos électriques. Elle est réputée pour ses modèles urbains, polyvalents, mais aussi ses VTTAE, à des prix certes souvent onéreux, mais dont la fiabilité et la durabilité ne sont plus à prouver. Bref, Moustache est une valeur sûre.

Un cadre ultra résistant

Le fabricant a profité du salon Eurobike, organisé à Francfort, pour montrer les premiers contours d’un tout nouveau vélo électrique, le J. Le média français Transition Vélo a eu l’opportunité de le découvrir sur place, et même de l’essayer, avant sa sortie prochaine. L’occasion au passage de jeter un œil à sa fiche technique.

Que nous réserve le Moustache J ? Déjà, la firme tricolore a effectué un travail approfondi sur le cadre, dont le niveau de résistance atteindrait un seuil rarement atteint au sein de la marque. Transition Vélo nous apprend qu’il serait même plus rigide qu’un Moustache Game, la Rolls Royce des VTTAE chez Moustache. C’est dire. Fait étonnant : l’iconique guidon en M semble avoir été délaissé pour un cintre plus conventionnel.

Garanti 10 ans, ce fameux cadre opte par ailleurs pour un format ouvert… associé à une double suspension : une à l’avant, une autre à l’arrière. Cette configuration cadre ouvert/double suspension est très rare sur le marché et devrait garantir un excellent niveau de confort en ville et sur des sentiers battus lors d’une balade le WE.

En clair, Moustache veut faire de son J un vélo électrique ultra polyvalent, qui allie dynamisme et confort. La fourche suspendue revendique ainsi un débattement de 130 mm — selon les versions –, lorsque le train arrière est géré par la suspension Magic Grip Control, imaginée, conçue et fabriquée par Moustache lui-même.

Des performances au rendez-vous

Pour le moment, on ignore de quelle version il s’agit — il y en a quatre au total. Mais au regard des photos publiées par Transition Vélo, il semblerait que la version à 100 mm de débattement ait été choisie — celle que l’on retrouve sur les Friday 27 FS Speed et Samedi 27 Xroad. Une supposition qu’il faudra vérifier plus tard.

Au total, trois déclinaisons du Moustache J cohabiteront au catalogue :

Moustache J on : pneus Schwalbe Moto X, courroie, transmission à variation continue Enviolo ; l’allié parfait pour la ville ;

Moustache J all : fourche plus aboutie, courroie ou Shimano Cues à 11 vitesses, pneus Schwalbe Johnny Watts ; la polyvalence incarnée ;

Moustache J off : fourche Marzocchi Bomber Z2 (130 mm de débattement), Shimano Cues à 11 vitesses, pneus de vélo de montagne ; pour les sorties en forêt et en montagne.

Moustache ne lésine pas sur les performances non plus : la marque s’appuie sur un moteur Bosch Performance Line d’un couple de 75 Nm. Ce qui semble amplement suffisant pour les usages auquel se destine le vélo. En revanche, le poids de l’unité d’entraînement (3,2 kg) laisse présager un modèle lourd, dépassant les 20 voire les 25 kg. Là encore, cela nécessitera une vérification de notre part.

Moustache J : des prix élevés

Chaque modèle peut accueillir une batterie PowerTube de 500 ou 625 Wh, ce qui jouera à la fois sur le poids du vélo, l’autonomie et le prix final. Bonne nouvelle : le tout nouvel ordinateur de bord Kiox 500 est de la partie. Pour rappel, il s’agit d’une version 40 % plus grande que le Kiox 300, avec une diagonale de 2,8 pouces.

La grille tarifaire de cette nouvelle gamme est logiquement salée au regard des composants structurels sélectionnés :

J on : 5999 euros

J off : 5699 euros

J all : 5199 euros

Il conviendra d’attendre les communiqués de presse officiels de Moustache pour prendre connaissance des diverses options tarifaires du vélo.

