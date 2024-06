Test du Moustache Mardi 27.4 : par la barbe de Merlin, c’est un très bon vélo électrique

Bref, tout ceci réuni offre un comportement électrique exquis, une totale assurance à son guidon et surtout, un plaisir non...

À mi-chemin entre un vélo urbain et un VTC, le Moustache Mardi 27.4 est un excellent vélo électrique. Difficile de reprocher quoi que ce soit à sa combinaison d’équipements et de systèmes : moteur Performance Line au top, batterie de 625 Wh (200 euros en option) endurante, moyeu Nexus 5 clé en main et très pratique, équipé de la tête au pied (porte-bagages, garde-boue, béquille, antivol roue, etc.), très bons freins à disque hydrauliques.

Pour saisir la teneur de ce test, il faut avant tout comprendre comment se positionne le Mardi 27.4 (3 699 euros) dans le catalogue de Moustache et sur l’échiquier des vélos électriques. La marque vosgienne le place à mi-chemin entre la famille des Samedi 28 et des Xroad, nous avait-on soufflé en décembre 2023 lors de sa présentation.

La première est plus roulante, tandis que la seconde se montre plus débrouillarde sur du chemin. En fait, le Mardi 27.4 est presque considéré comme le petit frère du Moustache J, l’emblème de la polyvalence et du confort chez Moustache. Plus précisément, notre protagoniste du jour est en fait situé entre un vélo urbain et un VTC électrique.

Les frontières sont donc fines entre les gammes de la firme vosgienne, peut-être trop pour y voir clair et parfaitement comprendre l’organisation de son catalogue. D’autant plus pour un néophyte. Le fait est que nous avons testé sur une centaine de kilomètres le Mardi 27.4, la version la plus abordable du Mardi 27.

Le modèle prêté par Frandroid était équipé d’une batterie d’une capacité de 625 Wh (contre 500 Wh de base) : c’est ici une option payante de 200 euros, qui fait grimper la facture finale à 3 899 euros. Face à lui, des concurrents nommés Winora Yucatan X8 (2999 euros) ou encore Gazelle Ultimate T10 HMB (3999 euros) ont des atouts à faire valoir.

Moustache Mardi 27.4 Fiche technique

Modèle Moustache Mardi 27.4 Vitesse max 25 km/h Puissance du moteur 250 watts Autonomie annoncée 115 km Batterie amovible Oui Bluetooth Non GPS Non Écran Oui Poids 28,6 kg Couleur Beige Poids maximal supporté 135 kg Phares Oui Feu arrière Oui Fiche produit

Moustache Mardi 27.4 Design

Moustache a-t-il encore beaucoup de choses à prouver en matière de qualité de fabrication ? Plus vraiment. Le Mardi 27.4 ne déroge pas à la règle et respire la robustesse, prêt à traverser le temps et les affres de son existence. L’entourage de Frandroid compte plusieurs utilisateurs Moustache, qui, malgré les années passées au guidon de leur vélo, n’ont pas grand-chose à leur reprocher.

Si quelques soudures sont visibles çà et là, elles ne demeurent pas prédominantes sur le vélo. Première dans l’histoire de Moustache : le cadre est fabriqué au Portugal, toujours dans cette volonté de relocaliser la production au plus proche de la France. Excepté le Moustache J, dont le cadre est conçu en Hexagone, tous les autres cadres de la marque sont produits en Asie, à Taïwan plus précisément, la Mecque mondiale des cadres.

Notre vélo d’essai est équipé d’un cadre ouvert : pratique pour l’enfourcher, et inversement, sans se contorsionner tel un gymnaste des Jeux olympiques. Impossible en revanche de rater le tube inférieur, massif au possible. La raison : il accueille en son cœur la batterie de 625 Wh. Il faut l’avouer : il se dégage un aspect très trapu et imposant.

Cela se ressent par ailleurs dans son poids qui devrait faire lever plus d’un sourcil : comptez 28,6 kg sur la balance. C’est lourd, très lourd, et clairement pas adapté aux personnes orphelines de tout ascenseur ou de lieu de stockage sécurisé. Vous pouvez toujours le laisser dormir dehors, à condition de le sécuriser à l’extrême.

Cet éléphant roulant n’en reste pas moins très maniable : son rayon de braquage est excellent, ce qui est très pratique pour réaliser un demi-tour dans un endroit exigu – au pif, à la rédaction. Notons enfin une gestion des câbles un poil brouillonne, qui n’entrave en rien l’expérience utilisateur – ce n’est que purement esthétique.

Un niveau d’équipements au top

Le Moustache Mardi 27.4 ne lésine pas sur son attirail d’équipements. Que ce soit pour la ville ou les petites balades le week-end, ce vélo électrique ne fait pas beaucoup de concessions. Voici une petite liste des accessoires disponibles de série :

Garde-boue Moustache, tubulaires, à double paroi et bien enveloppant ;

Porte-bagages Moustache, compatible QL3 et MIK HD ;

Béquille solide et réglable ;

Potence réglable pour relever le guidon et ajuster votre position de conduite ;

Carter de chaîne ;

Pédales crantées qui apportent un bon grip à vos chaussures ;

Antivol roue AXA.

La seule petite déception concerne les feux : le phare avant AXA (30 lux) et le phare arrière Spanninga n’ont selon nous pas notre place sur un vélo électrique aussi onéreux et haut de gamme. Il serait temps pour Moustache d’élever son niveau sur cette catégorie d’équipement spécifique.

Moustache Mardi 27.4 Technologies embarquées

Moustache a scellé son union avec Bosch depuis belle lurette déjà. Sans surprise, tout l’écosystème connecté du Mardi 27.4 est alimenté par l’équipementier allemand. L’ordinateur de bord est représenté par le Purion 200, tout en couleur, fluide et simple à l’usage. Entre nous, un Kiox 300 aurait fait un poil moins avare.

Le moteur et la batterie sont bien évidemment estampillés Smart System, ce qui permet à Bosch de déployer des mises à jour logicielles pour ajouter des nouveautés au fil du temps. Nous avons rédigé un dossier complet à ce sujet, c’est pourquoi nous ne nous épancherons pas plus dessus.

L’application Flow est toujours aussi complète et intuitive, aussi bien pour consulter l’historique de ses trajets que pour paramétrer ses niveaux d’assistance (quatre au maximum), et même les configurer en jouant avec le couple, l’assistance ou encore la vitesse maximale. Bref, c’est vraiment à la carte selon votre usage et votre appétence pour ce type de paramètres.

Par contre, quelle malheureuse surprise que de constater l’absence du Bosch Connect Module, composant indispensable pour profiter de l’eBike Alarm et du suivi GPS. Certes, le Mardi 27.4 est compatible avec cette technologie… qui est en revanche facturée 100 euros en moyenne pour pouvoir l’installer. L’abonnement Flow+ (gratuite la première année) permet ensuite de débloquer l’alarme et la géolocalisation.

À presque 4 000 euros, il est fort dommage que Moustache fasse l’impasse sur ce matériel pourtant essentiel à la sécurité de nos vélos électriques. En fait, il est pénible de devoir ajouter une telle somme alors même que le vélo coûte déjà un bras.

Pour en profiter directement, il faut se tourner vers le Mardi 27.6… vendu au prix de 4 799 euros. Le Canyon Precede:ON Comfort 7 y a par exemple le droit, pour 200 euros moins chers que le Mardi 27.4. Ce genre de petite mesquinerie devient pénible à la longue, surtout sur des VAE urbains clairement positionnés sur du très haut de gamme.

Moustache Mardi 27.4 Conduite

Le Mardi 27.4 est un vélo électrique facile à prendre en main, finalement comme la majorité des VAE urbains de la marque vosgienne. Position de conduite relativement droite, guidon légèrement courbé – qui abandonne néanmoins la signature en M de Moustache – et large de 68 cm : ce modèle est bien adapté à la ville, et se faufile facilement entre les voitures et dans les petits espaces.

À noter que la potence est réglable, de quoi s’adapter au maximum d’utilisateurs possibles. Dans tous les cas, trois tailles sont disponibles pour convenir à votre morphologie : S (149 – 161 cm), M (159 – 176 cm) et L (174 – 190 cm). Notre conseil : rendez-vous dans un magasin pour essayer le vélo en amont.

Un moteur parfaitement adapté au Nexus 5

Ce Mardi 27.4 hérite du moteur central Bosch Performance Line d’un couple de 75 Nm et d’une puissance maximale de 600 W. D’un poids de 3,2 kg, cette motorisation n’est pas là pour alléger le vélo, mais bien pour le propulser comme il se doit avec un dynamisme digne de ce nom. Sans surprise, c’est un vrai régal à utiliser.

Les moteurs Bosch ont cette réputation et cette capacité à apporter la parfaite dose de puissance selon la force que vous mettez dans les pédales, et ce grâce à la présence d’un capteur de couple. Le comportement électrique est ainsi bien plus naturel qu’un capteur de rotation, un composant que l’on trouve davantage dans l’entrée de gamme.

Le Performance Line se suffit à lui-même, qu’importe les typologies de terrain urbaines. L’assistance est pêchue, mais linéaire : vous gardez un contrôle parfait de votre engin, tant pour les départs arrêtés que pour les reprises. À condition évidemment de choisir le bon rapport proposé par le moyeu à vitesses intégrées Shimano Nexus 5.

Le Nexus 5 s’adapte très bien à la cadence de pédalage que vous employez. C’est tout du moins le ressenti que j’en ai eu. Grimper d’un rapport à un autre se fait de manière naturelle et silencieuse grâce à la poignée rotative, sans que le système ne « claque » sous vos pieds – c’était malheureusement le cas sur Riese & Muller Culture doté du moteur Bosch SX.

Pour descendre de rapports, il faut en revanche s’arrêter de pédaler pour éviter que le Nexus 5 produise ce fameux claquement. Mais ce n’est pas du tout rédhibitoire. La descente de rapports précède généralement une phase de freinage, voire d’arrêt. Dans ce cas, stopper son pédalage est probablement l’un des premiers réflexes à avoir.

Les moyeux à vitesses intégrées comme le Nexus 5 revêtent bien d’autres avantages : passer les vitesses à l’arrêt est tout à fait envisageable. En sus, il nécessite beaucoup moins d’entretien qu’une cassette. Bref, c’est un allié idéal pour la ville, même si nous n’aurions pas dit non pour quelques rapports intermédiaires afin de goûter à un poil plus d’amplitude.

Sur certaines côtes de Paris, j’ai parfois ressenti le besoin d’un rapport intercalé entre la vitesse 2 et 3, ou 3 et 4, selon la difficulté du dénivelé positif. En somme, cela ne vous empêche pas de franchir la côte. Disons qu’un moyeu intégrant plus de rapports offre plus de polyvalence, de flexibilité et d’amplitude à l’utilisateur.

Il n’empêche, cette association Bosch Performance Line/Nexus 5 reste un petit bonheur à utiliser au quotidien. Je n’ai en réalité pas grand-chose à reprocher au comportement électrique du Moustache Mardi 27.4, tant il est irréprochable et agréable à conduire.

Un confort fort apprécié

La force de ce Mardi 27.4, c’est aussi son confort. Trois composants fonctionnent de concert pour vous donner l’impression de rouler sur un petit coussin moelleux. Attention : il n’arrive pas à la hauteur d’un Moustache J presque imbattable en la matière, mais ce Mardi 27.4 offre tout de même un confort très honorable qui rend vos trajets encore plus appréciables.

Quels sont ces trois fameux composants qui changent la donne ? La fourche suspendue SR Suntour XCM32-ATB d’un généreux débattement de 80 mm, qui amortit à merveille les aspérités de la route et autres nids de poule ; la selle elle aussi suspendue, qui épaule le travail de la fourche ; et les pneus Schwalbe Super Moto-X de 27,5 pouces (2,40 pouces de section) qui viennent lisser le tout. Bref, c’est du solide.

Le petit point noir provient en fait de la selle en elle-même, une Selle Royal Essenza, qui ne m’a pas convaincu outre mesure. J’ai pu ressentir de légères gênes au cours de mes trajets : bref, je n’en garde pas un souvenir mémorable. Autre petit bémol : juste à côté de la poignée rotative, une petite vis avait tendance à s’appuyer contre ma main et à générer un petit pincement. Son emplacement laisse à désirer.

Des freins classiques, mais efficaces

D’un côté, nous pourrions reprocher à Moustache de se contenter de freins à disque hydrauliques Shimano MT 200 (disque de 180 mm à l’avant, 160 mm à l’arrière) ô combien classiques, mais d’un autre côté, il est difficile de les prendre en grip tant ils se montrent efficaces, mordants et sécurisants au quotidien. Ces freins offrent un rapport performances-prix très intéressant et efficient.

La largeur des pneus Schwalbe Super Moto-X contribue aussi à renforcer le niveau de sécurité. Le Mardi 27.4 n’est pas un vélo électrique qui se dérobe lors de virages un peu serrés, que ce soit sur sol sec ou mouillé. De par son poids et ses pneus, vous sentez que ce Moustache est bien campé sur ses appuis. Rassurant !

Moustache Mardi 27.4 Autonomie

L’autonomie du Mardi 27.4 fait partie des atouts de ce vélo électrique. Il faut dire que notre version était équipée d’une batterie de 625 Wh facturée 200 euros. De série, il faut se contenter d’un accumulateur d’une capacité de 500 Wh. Les valeurs avancées ci-dessous sont donc à tempérer si vous optez pour le modèle de 500 Wh.

Le fait est qu’avec cette configuration (625 Wh), nous avons pu parcourir 70 km en mode Turbo. C’est excellent, d’autant plus avec le mode d’assistance le plus énergivore. En mode Auto, la barre des 90 voire des 100 km peut être franchie sans trop de soucis. Bref, c’est un VAE qui ne vous laisse pas tomber au beau milieu d’une longue escapade.

La batterie est en outre amovible, mais reste bien souvent difficile à extraire. Et ce pour deux raisons : aucune poignée ne permet vraiment de la manipuler avec facilité ; la batterie de 625 Wh pèse un âne mort. C’est un détail, mais cela reste contraignant au quotidien surtout si, comme moi, vous devez la retirer tous les soirs après avoir attaché le vélo dans un parking à vélo.

La version 625 Wh est fournie avec un chargeur 4 A. C’est une bonne nouvelle, puisque cela augure une charge relativement rapide : comptez tout de même autour de 4h30 pour une charge complète. Attention : la version 500 Wh se contente d’un chargeur 2A forcément plus lent. Là encore, c’est un peu pingre de la part de Moustache.

Moustache Mardi 27.4 Prix et disponibilité

Le Moustache Mardi 27.4 est disponible au prix de 3699 euros dans sa version « batterie 500 Wh », contre 3899 euros avec l’accumulateur de 625 Wh, comme c’est le cas sur notre modèle d’essai. Vous pouvez le retrouver dans tout le réseau partenaire de la marque. Le site officiel permet d’entrer son code postal pour consulter les vélocistes environnants.

Le Mardi 27.4 fait face à plusieurs concurrents, comme le Riese & Muller Culture (4000 euros) qui ne fait pas vraiment le poids. Le Winora Yucatan X8 (3000 euros) est aussi une alternative plus abordable : il nous avait impressionnés par son autonomie dinguissime, mais était très en retrait sur la partie connectivité, tandis que la transmission Shimano Acera reste derrière un Nexus 5.

