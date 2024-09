Séduisant et au beau rapport qualité-prix, ce VTC électrique Decathlon ajoute un nouveau cadre à son arc

En parallèle du modèle 900, le VTC électrique Decathlon Rockrider E-ACTV 500 n’est pas en reste pour cet automne 2024 avec une nouvelle version à cadre haut.

Lancé en début d’année, le Rockrider E-ACTV 500 a modernisé le catalogue de VTC, auparavant connu sous le nom de Riverside. Or, il n’existait qu’en cadre bas, certes plus facile à enjamber, ce que Decathlon fait évoluer en cette fin septembre. Ce nouveau cadre haut procure en effet un dessin plus classique au vélo électrique, modifiant en outre les haubans. Résultat, une conduite plus rigide et précise, mais venant ajouter 200 g sur la balance (24,7 kg).

Un moteur vif et un prix sous 2 000 euros

La position y reste active, le guidon étant au niveau de la selle. Rien ne change en parallèle de cette nouveauté, puisque l’on retrouve la suspension avant SR Suntour aux 60 mm de débattement. Semi-rigide, il arbore des roues de 27,5 pouces aux pneus polyvalents de 47 mm de large, et est équipé de garde-boue.

L’E-ACTV 500 assiste toujours le pédalage au travers du moteur central Yamaha PW-C2, délivrant 55 Nm de couple. Il associe une batterie de 504 Wh – 40 à 150 km selon le mode – tandis que la transmission est classique, vie un dérailleur Microshift Acolyte 8 vitesses.

Le Rockrider E-ACTV 500 reçoit au passage une nouvelle couleur, un vert brillant mêlant des poignées brunes. Le VTC électrique propose quatre tailles, de S à XL selon le site officiel. Terminons par le plus important, le prix de ce vélo, à 1 999 euros, soit un tarif identique au cadre bas. Cela n’inclut pas le porte-bagages, en option.

Bientôt un grand frère du Rockrider E-ACTV 500

Lors de notre rencontre avec la marque lors d’une journée presse, nous avons eu la confirmation que le VTC électrique E-ACTV 900 était imminent. Decathlon nous a enfin livré une date et un tarif pour ce vélo pris en main cet été et intégrant ici le moteur Owuru dotée de la fameuse transmission variable continue automatique.