Le VTC électrique d’Intersport, le Nakamura Crosscity+ a le droit à une belle réduction de 200 €

Sorti en fin d’année, le nouveau Nakamura Crosscity+ d’Intersport est un vélo tout chemin électrique de la catégorie des midtails. Il impressionne par sa fiche technique et propose un rapport qualité-prix très intéressant. Et c’est encore plus le cas quand une ristourne fait passer son prix de 2199,99 euros à 1999,99 euros sur le site d’Intersport.

Les vélos électriques se sont imposés comme des alliés incontournables de la mobilité urbaine. Pratiques, écologiques et économiques, ils permettent de se déplacer facilement en ville tout en réduisant son empreinte carbone et bientôt rechargeable via USB-C. Que ce soit pour aller au travail, faire ses courses ou simplement profiter d’une balade, les VAE (vélos à assistance électrique) offrent une alternative moderne et polyvalente aux transports en commun et aux voitures. Et si vous êtes à la recherche d’une bonne option avec un rapport équipement prix optimal : Intersport retire 200 euros sur son Nakamura Crosscity+.

Les points forts du Nakamura Crosscity+

Un format Midtail permettant d’accueillir un passager supplémentaire

Porte-bagage arrière renforcé compatible MIK

Repose-pied, coussin, poignée de sécurité… toute option

Au lieu de 2199,99 euros, le Nakamura Crosscity+ est aujourd’hui disponible en promotion à 1999,99 euros sur Intersport.

Les Nakamura des vélos à assistance électrique abordable

Le Nakamura Crosscity+ est le dernier rejeton des vélos électriques de l’entreprise suisse, venant enrichir une gamme déjà bien étoffée. Après l’excellent E-Crossover XA, qui avait décroché un beau 8/10 dans nos colonnes, Intersport a lancé en toute fin d’année 2024 la nouvelle déclinaison de sa gamme Crosscity. Tagué du signe « + », ce modèle promet d’apporter son lot d’améliorations et d’optimisations pour séduire les amateurs de mobilité douce.

Avec ce nouvel opus, Nakamura confirme son ambition de rendre le vélo électrique toujours plus performant et accessible, tout en conservant son ADN fait de robustesse et de polyvalence. Le Crosscity+ se destine aussi bien aux trajets quotidiens en milieu urbain qu’aux escapades du week-end, offrant ainsi une alternative efficace aux transports traditionnels.

Une batterie qui fait l’impasse sur le coup de la panne

La batterie qui équipe le Crosscity+ est un accumulateur de 504 Wh alors que le premier plan poussé la tendance sur une capacité de 460 Wh. Cette capacité devrait pouvoir fournir en théorie une autonomie de 80 kilomètres. Cette estimation peut varier en fonction de plusieurs vecteurs comme le mode d’assistance, le poids, les dénivelés. Le mode d’assistance de ce VAE, baptisé Naka Smart, a la particularité de s’adapter automatiquement aux conditions de route, ajustant la puissance en fonction du relief ou de l’effort à fournir. Une petite touche de technologie qui facilite la vie au quotidien.

Sur le Crosscity+ se trouve une transmission Shimano Altus à 8 vitesses, clairement orientée entrée de gamme, mais suffisante pour un usage urbain et occasionnel. Côté freinage, le Crosscity+ est équipé de freins à disque hydrauliques signés Tektro, dotés de quatre pistons, qui offrent un bon compromis entre puissance et sécurité. Le tout repose sur des roues de 24 pouces de marque « no name », qui, sans briller par leur renommée, assurent le nécessaire pour la plupart des trajets.

Afin de comparer le Nakamura Crosscity+ avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs vélos électriques du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.