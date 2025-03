Idéal pour les familles, le vélo électrique Nakamura E-Cross City s’allège de 200 €

Le Nakamura E-Cross City, un vélo électrique que l’on pourrait qualifier de midtail, est un modèle taillé pour les familles, grâce notamment à son porte-bagages pouvant supporter jusqu’à 60 kg de charge ; parfait pour transporter un enfant, par exemple. Actuellement, on trouve ce VAE affiché à 1 099,99 euros au lieu de 1 299,99 euros chez Intersport.

Avec son porte-bagages pouvant supporter jusqu’à 60 kg de charge, ses autres accessoires ou encore son couple idéal pour les déplacements en ville, le Nakamura E-Cross City est un vélo électrique qui peut totalement accompagner les familles dans leurs déplacements quotidiens. Ce modèle polyvalent, à mi-chemin entre un longtail et un VAE classique, bénéficie en ce moment d’une réduction de 200 euros.

Les points essentiels du Nakamura E-Cross City

Un cadre ouvert

De grandes roues avec de gros pneus

Un porte-bagage pouvant supporter jusqu’Ã 60 kg de charge

Jusqu’Ã 60 km d’autonomie

Initialement affiché à 1 299,99 euros, le vélo électrique Nakamura E-Cross City est aujourd’hui disponible en promotion à 1 099,99 euros chez Intersport. N’oubliez pas que vous pouvez avoir accès à des aides de l’État et des collectivités locales pour réduire encore un peu plus la facture.

Un grand VAE bien équipé et rassurant

Le Nakamura E-Cross City est un vélo électrique doté d’un cadre en aluminium, qui a l’avantage d’être ouvert, et donc à enjambement bas. Il permet donc d’enfourcher le vélo et d’en descendre très facilement. Ce VAE est également équipé d’une fourche rigide, qui ne nécessite donc pas d’entretien particulier, mais attention aux aspérités de la route qui pourraient être davantage ressenties.

Ce vélo électrique appartient par ailleurs à la famille des modèles cargo, capables de transporter une personne derrière vous, par exemple. Pour cela, il est notamment équipé d’un porte-bagage robuste, à fixation rapide, qui peut supporter jusqu’à 60 kg de charge maximale. Pour un porte-bébé ou un enfant à l’arrière, c’est l’idéal. Sachez que des sacoches ou des paniers peuvent aussi être accrochés au vélo. Pour le reste des équipements, on a droit à une béquille et à un garde-boue intégré. Concernant les roues, ce sont des modèles à jante de 24 pouces associés à des pneus à gros volume pour un maximum de stabilité et de soutien qui prennent place ici.

Une puissance idéale pour la ville

Côté performances, le moteur placé sur le moyeu arrière du Nakamura E-Cross City revendique un couple de 45 Nm ; une valeur suffisante pour la ville, donc. Ce vélo électrique devrait ainsi vous offrir une conduite dynamique et naturelle. Au total, sept vitesses sont mises à disposition, de même que quatre niveaux d’assistance. Côté freinage, la marque a misé sur des freins à disques hydrauliques, mordants et progressifs, qui permettent de s’arrêter ou de ralentir de manière urgente si besoin.

Enfin, côté autonomie, l’E-Cross City renferme une batterie de 460 Wh, intégrée au cadre. De quoi parcourir, en théorie, 60 km avant de devoir passer par la case recharge. Une valeur probablement obtenue avec le mode d’assistance le plus faible.

