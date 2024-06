Intersport : son nouveau vélo électrique dédié aux couples et aux familles impressionne par son prix

Voici le Nakamura E-Cross City+, un nouveau vélo électrique signé Intersport que l’on pourrait qualifier de midtail. C’est en effet un modèle à mi-chemin entre le VAE classique et le longtail. Objectif : séduire une clientèle en quête d’un vélo plus compact, mais tout aussi pratique grâce à train arrière capable de supporter jusqu’à 70 kg de charge.

Vous connaissiez peut-être le Nakamura E-Cross City ou encore le Nakamura Crossover Longtail. Et bien nous vous invitons maintenant à faire la connaissance du E-Cross City+, un tout nouveau vélo électrique Intersport qui se situe à mi-chemin entre les deux modèles susmentionnés.

Du premier, il en reprend une partie du nom. Du second, il hérite en partie de son usage. Présenté dans le cadre d’une journée porte ouverte réservée à la presse et à laquelle Frandroid a été convié, le Nakamura E-Cross City+ a de très beaux arguments à faire valoir : à commencer par son prix, de 2199,99 euros.

Un midtail électrique, c’est quoi ?

« L’idée, c’est qu’il puisse remplacer un scooter. Finalement à Paris, c’est énormément limité à 30 km/h. Avec, vous pouvez filer à 25 km/h, mais sur les pistes cyclables et en évitant les bouchons », nous explique Xavier Rousseau, Category manager de la marque. Sans oublier l’élément essentiel : la capacité à transporter une personne derrière vous.

Le Nakamura E-Cross City+ est en effet considéré comme un midtail électrique : il est plus petit que le Crossover Longtail de 2,20 mètres – personne n’a pu nous préciser sa longueur pour autant -, mais est tout aussi capable de transporter un adulte ou un enfant. Le train arrière peut ainsi supporter jusqu’à 70 kg.

Un coussinet réglable

Le siège arrière – sous forme de coussinet – jouit de deux positions selon la taille de l’utilisateur. Pour les petites personnes, son positionnement est proche de la selle. Pour les personnes plus grandes, un système de cran vous permet de faire reculer le coussinet. En bonus, des cale-pieds et une poignée fixée sous la selle permettent au passager de bien se maintenir.

Le porte-bagages arrière est en outre compatible MIK HD : vous pouvez ainsi customiser comme bon vous semble votre niveau d’équipement, en y ajoutant toute sorte de bagagerie (siège enfant, sacoches latérales). À l’avant, un autre porte-bagages capable de supporter 10 kilos a été installé. Tous ces accessoires sont proposés de série, tout comme les poignées ergonomiques, les garde-boue ou encore la béquille centrale.

Moteur central

Outre cet excellent attirail d’équipements, le Nakamura E-Cross City+ se paie un moteur central de 70 Nm de couple. C’est relativement rare de croiser des VAE munis d’un moteur pédalier et vendus entre 2000 et 2500 euros. Ajoutez à ça des freins à disque hydrauliques Tektro à quatre pistons, combinés à un disque de 200 mm à l’avant et de 180 mm à l’arrière. Tout ceci est très, très prometteur.

Mais alors, où est-ce que Nakamura a fait des concessions ? Au niveau de la transmission, représentée par du Shimano Altus à 8 vitesses, soit un groupe relativement entrée de gamme. Nous n’aurions pas dit non pour du Shimano Deore, par exemple. Les pneus de 24 pouces (2,8 pouces de section) sont en « no name », et ne proviennent donc pas d’un fournisseur réputé.

Des aides à ne pas négliger

Enfin, la batterie de 460 Wh n’est pas ultra généreuse en termes de capacité énergétique. Un test complet devra être effectué pour calculer avec précision l’autonomie de cette monture.

La bonne nouvelle, c’est que Nakamura nous a assuré que ce E-Cross City+ était considéré comme un vélo cargo électrique. Autrement dit, les aides généralement plus généreuses attribuées à cette catégorie de cycle valent aussi pour ce modèle. En Île-de-France, ce montant atteint par exemple 600 euros maximum, sans condition de revenus. Dans ce cas, son tarif final reviendrait à 1600 euros seulement.

Quelle date de lancement ?

Le Nakamura E-Cross City+ a nécessité deux ans de développement aux équipes de Nakamura. « Le plus long a été de concevoir le cadre, et de réaliser tous les tests pour s’assurer qu’il n’y a pas de problème », conclut Xavier Rousseau. Sa date de lancement ? « On vise octobre », même si le mois de septembre pourrait aussi être le bon, nous souffle-t-on. Rendez-vous cet automne !