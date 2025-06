Voici les vélos électriques en libre-service qui rouleront à Paris, avec une grosse nouveauté et une règle de stationnement bizarre

La Ville de Paris a sélectionné les trois opérateurs pour le nouveau contrat de vélos électriques en libre-service, qui démarrera l’automne prochain, avec quelques petits changements.

Depuis plus d’un an, plus d’une dizaine de candidats étaient suspendus à la décision de la Mairie de Paris. Le nouveau contrat d’occupation du domaine public (CODP) pour les vélos électriques en libre-service n’en sélectionne que trois, mais a tardé à rendre son verdict. Finalement, ce seraient Dott, Lime et Voi.

Voi exulte, Pony râle

Les deux premiers ne sont pas une surprise, le franco-néerlandais Dott – qui a fusionné avec l’Allemand Tier – et l’Américain Lime étaient déjà présents et voient leur contrat être renouvelé. La vraie nouveauté est l’arrivée de l’opérateur Voi, qui existait à Paris en 2019 et 2020 avant la régulation sur le nombre d’opérateurs.

Le Suédois l’emporte ainsi face aux autres prétendants comme le français Pony, les Londoniens Forest, ou le Chinois Hellobike. En revanche, Pony, qui misait sur son biplace Double Pony, a du mal à accepter la décision, et veut saisir le tribunal administratif à cause « d’éléments qui entachent la procédure d’irrégularité« , selon Le Parisien.

Les vélos électriques en libre-service Voi.

Au passage, les opérateurs reverseront 4 millions d’euros à partir de 2026, une forte hausse face aux 600 000 euros actuels de Dott et Lime. « Cette somme est soutenable, ce sont les opérateurs eux-mêmes qui l’ont proposée« , affirme David Belliard, adjoint aux mobilités de la Ville de Paris, « C’est leur façon de participer à l’aménagement de l’espace public. Quand on crée des pistes cyclables dans Paris, on crée un écosystème favorable pour ce business« .

Quels vélos électriques, combien et quand ?

Les vélos électriques en libre-service Dott, Lime et Voi ne sont toutefois pas certains d’occuper les pistes ces 4 prochaines années. En effet, la validation définitive relève d’un vote des élus au prochain Conseil de Paris, qui aura lieu le 1er et 2 juin 2025.

L’entrée en vigueur de ce nouveau contrat est effective le 1er octobre 2025. Chaque opérateur peut gérer 3 000 à 6 000 vélos, voire 7 500 lors de la forte saison qui court de mai à septembre. Le nombre total de VAE en libre-service à Paris varie donc entre 9 000 et 22 500.

Le nouveau LimeBike. // Source : Lime

Pour remporter le contrat, les opérateurs devaient séduire sur des vélos électriques plus accessibles (20 % de la note). Chez Lime, le nouveau LimeBike aux plus petites roues devrait avoir les faveurs des parisiens. Chez Dott et Voi, le VAE actuel est identique puisque c’est Segway qui le fournit aux deux opérateurs. Pourraient-ils évoluer d’ici octobre ?

Une nouvelle règle de stationnement… étrange

En termes d’utilisation, nous savons que les jeunes et touristes en sont friands, mais aussi moins conscients des règles de bonne conduite. Le nouveau contrat apporte ainsi une nouvelle règle de stationnement, qui est assez étrange…

« Lorsqu’il y a d’un à trois arceaux, c’est-à-dire six places pour vélos, le stationnement est interdit », explique David Belliard. « De quatre à cinq arceaux, un vélo en libre-service peut stationner. De six à huit arceaux, c’est deux vélos, de neuf à onze arceaux, trois, etc. Jusqu’à 26 arceaux, où six vélos en free floating peuvent prendre place.

Source : Voi Technology

Cependant, le vélo en libre-service doit stationner sur un des espaces dédiés pour le libre-service, car les arceaux existent pour les vélos “privés” avec leur antivol. Est-il question ici de vélos dits « ventouse » ou du stationnement sauvage, ou de ceux victimes d’un espace de stationnement saturé ?

Une règle donc compliquée, même si les applications devront faciliter la localisation de stationnement libre. On espère un éclaircissement à ce sujet.