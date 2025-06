Des nouveaux vélos électriques en libre-service vont rouler dans Paris avec ce nouvel opérateur inédit

Le nom du premier opérateur retenu par la ville de Paris, dans le cadre d’un nouvel appel d’offres pour les vélos électriques en libre-service, est connu : il s’agit de Voi Technology, qui opère déjà dans plusieurs autres grandes capitales européennes.

Source : Voi Technology

L’opérateur de micromobilité suédois Voi Technology annonce avoir été retenu par la mairie de Paris pour faire partie des trois opérateurs autorisés à déployer une flotte de vélos électriques en libre-service dans la capitale, dans le cadre d’un nouvel appel d’offres.

Présent aujourd’hui dans plus de 12 pays et 110 villes, dont plusieurs capitales européennes comme Londres, Berlin, Bruxelles, Oslo, Vienne ou Stockholm, Voi va ainsi renforcer sa présence en France. À ce jour, la société est notamment implantée à Marseille, au Havre, à Saint-Quentin-en-Yvelines et à Grenoble.

6000 vélos électriques déployés dès octobre

Le nouveau contrat parisien prévoit le déploiement de 6 000 vélos électriques de dernière génération dans les rues de Paris à partir du 1er octobre 2025, pour une durée de quatre ans, apprend-on dans un communiqué de presse envoyé à la rédaction.

Les vélos proposés seront entièrement neufs, avec un accent mis sur le confort et la sécurité. Selon l’opérateur, les selles ont été spécifiquement conçues pour mieux convenir à la morphologie féminine.

Source : Voi Technology

Voi promet également des tarifs plus attractifs que ceux actuellement pratiqués à Paris, avec des abonnements plus variés et plus économiques. « C’est dans notre ADN : que ce soit à Marseille, au Havre, à Saint-Quentin-en-Yvelines ou à Grenoble, Voi propose systématiquement un tarif plus accessible », affirme l’entreprise. En somme, le principe de concurrence est toujours bon pour le consommateur final.

Un magasin Voi Store va ouvrir

Dans le cadre de cette arrivée sur le marché parisien, un Voi Store ouvrira ses portes dans la capitale avant la fin de l’année 2025. Ce lieu sera dédié à la micro-mobilité et accueillera divers événements en partenariat avec des associations locales.

Jusqu’à présent, les flottes de vélos en libre-service à Paris étaient opérées par Lime, Dott et Tier. Depuis la fusion de Dott et Tier en octobre 2024, il était attendu qu’un des trois acteurs historiques soit écarté pour maintenir une concurrence équilibrée – ce n’est pas encore le cas, mais ce serait logique. Le nom des deux autres opérateurs retenus par la mairie n’a pas encore été officiellement communiqué.