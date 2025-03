Apple envisage la disparition de FaceID tel qu’on le connaît

Apple voudrait se débarrasser du port USB-C de ses iPhone, mais aussi de la pilule Dynamic Island. De très grands pas vers plus de sobriété pourraient être exécutés prochainement.

iPhone 16 Pro Max // Source : ElR – Frandroid

Le Galaxy Z Fold 6 ou le Xiaomi Mix 4 ont un capteur photo sous l’écran. Une bien belle manière d’épurer la dalle et de magnifier l’affichage. Apple pourrait en être jaloux, lui qui traîne depuis des années son capteur FaceID.

Dynamic Island, le cache-misère

S’il est descendu d’une encoche dans une pilule, ce Dynamic Island demeure proéminent. Surtout, l’iPhone 16e, le petit dernier, n’y a même pas droit. Pour les iPhone 14 Pro, les premiers à avoir été dotés, Apple avait transformé cette tache noire en atout en lui appliquant un usage avec un système de notifications permanentes emprunté à Honor qui l’avait introduit en premier sur son View20 en 2018.

Mais voilà, un cache-misère ne dure qu’un temps. Aujourd’hui, Apple conçoit qu’il est temps de réduire la fracture et d’enfin libérer quelques pixels de plus sur ses iPhone.

Ce sont en tout cas les intentions que Mark Gurman lui prête dans sa dernière lettre Power On publiée ce 16 mars.

Basculer FaceID sous l’écran, enfin

Selon le journaliste américain de Bloomberg, d’ici 2026 ou 2027, les iPhone Pro devraient recevoir une zone Dynamic Island réduite. Apple placerait une partie des composants FaceID sous l’écran.

Le résultat s’approcherait des smartphones Android équipés d’un seul capteur selfie à l’avant. On n’aurait donc plus qu’un trou d’aiguille comme sur un Pixel 9 ou un Galaxy S25, mais avec tout le surplus de sécurisation du système de reconnaissance faciale 3D d’Apple.

Cela signifie-t-il qu’Apple n’irait pas plus loin ? Et bien, selon l’analyste Ross Young — qui partage le même pronostic que Gurman — non. D’après lui, l’ensemble des capteurs avant pourraient bien passer sous l’écran à terme, répondant ainsi aux voeux de Jony Ive quand il était directeur du design d’Apple.

Le capteur photo après, mais avec quel succès ?

Comme dit en préambule, le capteur photo sous l’écran, c’est quelque chose que l’on connaît déjà. Une avancée technologique récente, mais très perfectible encore.

Sur le Mix 4 de Xiaomi, puisque le capteur doit prendre des photos à travers l’écran, la qualité de l’image n’est pas exceptionnelle. Les photos sont légèrement floues et le contre-jour est un ennemi juré. Il en va de même pour le Z Fold 6 de Samsung qui a en plus une définition moindre : 4 Mpx contre 20 Mpx sur le modèle de Xiaomi.