Test de la Arlo Essential 2K Extérieure : compacte, efficace et surtout accessible

Si les caméras de sécurité connectée Arlo sont en général d’excellente qualité, leur prix peut en dissuader plus d’un. Avec l’Essential 2K Extérieure, la marque propose un produit bien plus accessible, et cela sans perdre en performances. Avons-nous enfin en main une caméra au rapport qualité/prix intéressant chez Arlo ?

Avec la Arlo Essential 2K Extérieure, le constructeur affiche deux objectifs : mettre à jour son catalogue, et surtout renforcer son offre la plus accessible, réunie dans la famille Essential. Pour 130 euros, nous avons donc droit à meilleur capteur que sur la précédente caméra Essential Extérieure, sans oublier un projecteur pour capter des images en couleur de nuit, le tout fonctionnant sur batterie et résistant aux intempéries.

À cela s’ajoute la maîtrise d’Arlo dans les algorithmes liés à la sécurité. Sauf qu’ici, vous pouvez obtenir deux caméras pour 20 euros de plus qu’une seule Arlo Pro 5. Il ne reste plus qu’à vérifier si le constructeur n’a pas fait trop de sacrifices techniques pour atteindre un tel tarif.

Design : du Arlo en plus compact

Nous retrouvons ici tous les codes design des caméras Arlo, mais dans un format bien plus compact. Ainsi, nous avons une forme oblongue, très arrondie, avec une face plate noire laquée. Le corps en plastique blanc est bien plus court que celui des autres caméras de la marque, et reprend les mêmes dimensions que la première Arlo Essential Extérieure, soit : 53,05 x 59,32 x 93,37 mm pour 203 g.

Nous avons donc un produit à l’encombrement réduit, plus discret que la majorité des concurrents dans la même gamme de prix, voire au-dessus. Il ne faut pas oublier qu’elle est bien dotée, avec à l’avant un capteur de 4 Mpx, un micro et un haut-parleur, la vision nocturne et un spot lumineux pour capturer des images en couleur dans l’obscurité.

À la différence des autres caméras de la marque, le corps en plastique blanc n’est pas amovible pour accéder à la batterie. Nous retrouvons par contre un orifice à l’arrière servant à visser le système de fixation.

Sur le dessous de l’appareil, un cache en caoutchouc permet d’accéder au port de charge. Bonne nouvelle : Arlo abandonne ici sa connectique propriétaire et adopte enfin l’USB-C.

La caméra est sans fil, fonctionne sur batterie, et est certifiée IP67, ce qui la rend résistante aux intempéries. Mais certains regretteront l’absence d’un port Ethernet, et surtout d’un lecteur de carte mémoire, le stockage sur la caméra n’étant pas proposé ici — comme sur toutes les caméras Arlo, à l’exception de la Arlo Go 2.

L’installation physique est simplissime. Vous pouvez simplement poser la caméra sur une surface plane, ou l’accrocher à un mur. Une opération très simple : la caméra est livrée avec vis et chevilles, un support mural et un socle à rotule qui se visse à l’arrière de la caméra et permet de modifier l’angle de vue. Pensez bien à tester l’orientation avant de sortir la perceuse !

Bon point : il n’y a pas besoin de Hub Arlo, contrairement aux caméras plus haut de gamme comme la Arlo Ultra. Toutefois, si vous en possédez un, vous pourrez bénéficier du stockage local sur la station en plus du cloud. Dans le cas contraire, vous serez limité au stockage en ligne, qui requiert un abonnement pour profiter pleinement des capacités de la caméra.

Application : la sécurité du bout des doigts

L’application Arlo Secure est au cœur de l’expérience de l’Essential 2K Extérieure.

L’installation logicielle est simplissime : il suffit de spécifier le modèle de la caméra et de suivre le pas-à-pas. La détection se fait sans difficulté et ne vous prendra pas plus de deux minutes. Juste après ce processus, un didacticiel en pas-à-pas ou en vidéo vous guide pour l’installation physique.

L’application Arlo Secure est bien pensée et assez claire. La page d’accueil est un tableau de bord personnalisable, permettant de visualiser vos caméras sous forme de vignettes, qui se déclinent en deux tailles. Les trois icônes juste au-dessus permettent d’activer les modes d’utilisation communs à toutes les caméras : Activé en absence, Activé en présence, et Veille.

Les onglets en bas de page sont très clairs dans leur rôle :

Bibliothèque affiche votre flux d’alertes, qu’il est possible de filtrer en fonction des caméras ou des types d’alerte (Mouvement, Personne, Véhicule, Colis, Animal…).

Urgence donne accès à l’activation des sirènes des caméras et à l’envoi de messages à des amis ou voisins.

Périphériques réunit l’ensemble de vos produits Arlo.

Routines permet de créer des automatismes ou des plannings. Cette partie de l’application mériterait toutefois d’être un peu plus facile à appréhender.

Passer par l’onglet Paramètres est essentiel. Il permet d’affiner de nombreuses fonctionnalités. Vous pouvez choisir le mode d’alimentation (Équilibré, Meilleure qualité vidéo, Meilleure autonomie, et Faible puissance). Nous conseillons le premier, qui offre le meilleur rapport qualité d’image / autonomie.

Les Paramètres vidéo permettent de régler la luminosité. Les paramètres liés à la vision de nuit sont importants à configurer. Par exemple, pour surveiller une terrasse, l’activation du spot lumineux pour une captation en couleur est un très bon point. Pour un grand jardin, la vision nocturne sans spot sera peut-être plus efficace.

Enfin, il est possible de créer des zones de confidentialité. Cela permet d’éviter de filmer l’espace public, par exemple, ou des espaces de vie. À l’image, cela se matérialise par un cadre gris apposé sur ces zones.

En souscrivant à l’abonnement Arlo, vous pourrez accéder à des fonctions comme la détection de colis, de CO2, de véhicules, et la différenciation animal/humain, qui permettent les notifications intelligentes. En effet, sans cela quand vous recevez une notification, elle n’est pas filtrée et vous n’avez accès qu’au direct.

Usage : seul le contre-jour a raison d’elle

Avec son nouveau capteur, la Essential 2K Extérieure peut réaliser des captations en 2K, 1080p et 720p, avec un champ de vision de 130°. En plein jour, nous avons un excellent niveau de détail, nous sommes vraiment dans le haut du panier.

La colorimétrie est fidèle, mais c’est sur la gestion de la luminosité que le bât blesse. Ainsi, les zones très lumineuses en extérieur sont clairement surexposées et n’affichent presque aucun détail.



En intérieur, nous apprécions la finesse de l’image, mais si vous la pointez vers une fenêtre, nous constatons que les contre-jours ne sont pas très bien gérés et que le reste de l’image est bien trop sombre.

La détection de mouvement fonctionne à merveille, et si vous sélectionnez bien vos notifications intelligentes, vous aurez un outil puissant. Jusqu’à 6 à 7 mètres, toute personne dans son champ de vision sera détectée. La différenciation entre être humain et animal fonctionne également bien, avec un taux d’erreur inférieur à 15 % avec les deux chats du testeur.

En simulant une tentative d’effraction sur une porte-fenêtre, la détection de bruit n’a pas fonctionné, malgré les violents coups donnés à la porte. De même, nous n’avons pas été détectés derrière une fenêtre, mais une fois à l’intérieur, oui. Une personne peut être identifiée à partir de 5 mètres avec une assez bonne précision. Si vous surveillez un espace profond, la détection de mouvement est opérationnelle jusqu’à 9 à 10 mètres.

De nuit, nous avons testé le mode vision nocturne et celui épaulé par le spot lumineux. Le second est très efficient, permettant une captation en couleur de bonne tenue de prêt, beaucoup trop délavé en s’éloignant. Il est plus facile de reconnaître un visage, et cela est possible à partir de 3 mètres. Le niveau de détail est supérieur à la moyenne, sans atteindre celle de produits plus haut de gamme comme la Arlo 5 Pro.

Une configuration idéale pour surveiller une terrasse, une cour, mais si vous désirez garder un œil sur un jardin avec une belle profondeur, évitez-la.

Il vaut alors mieux opter pour la vision nocturne classique, qui permet une captation plus lointaine, même si elle est moins précise. L’identification d’un visage peut se faire alors à partir de 3 à 4 mètres.

La détection de mouvement est tout aussi efficiente qu’en journée. Toutefois, la portée est plus courte : 5 à 6 mètres en moyenne. Plus le terrain surveillé est dégagé, plus elle pourra détecter des mouvements au loin.

L’alarme intégrée est correcte mais ne dépasse pas les 85 dB à 1 mètre, et s’écroule au-delà de 2 mètres. À moins d’être en appartement ou en maison mitoyenne, peu de chance que cela suffise à alerter vos voisins qui font la sieste. Par contre, le haut-parleur est assez efficace pour avoir une conversation compréhensible avec un membre de votre foyer, ou pour alerter des voleurs de leur identification.

Un abonnement couteux mais indispensable…

Sans abonnement, l’usage des caméras Arlo reste extrêmement limité. Vous avez accès au streaming en direct et aux notifications — basiques et peu pertinentes, qui finiront par vous noyer sous les alertes si vos animaux se baladent ou si le vent secoue trop souvent une branche d’arbre. C’est tout. Dans les faits, difficile de profiter réellement du potentiel des caméras sans passer à la caisse.

L’abonnement Arlo Secure est proposé à 5,99 € par mois pour une seule caméra, ce qui inclut l’enregistrement en 2K, un historique de 30 jours et le remplacement en cas de vol. Si vous souhaitez gérer jusqu’à quatre caméras, comptez 12,99 € par mois. Pour couvrir un nombre illimité de caméras dans un même foyer, il faut passer à la formule Secure Plus à 18,99 €. Cette offre inclut l’enregistrement cloud en 4K, un historique de 60 jours, l’accès à toutes les fonctions avancées de détection, 12 mois de garantie supplémentaires et un support client VIP.

Le surcoût n’est donc pas négligeable, mais sans cet abonnement, votre caméra sera très sous-exploitée. Surtout qu’à force de recevoir des notifications intempestives et n’avoir accès qu’au direct rend l’usage très frustrant.

Prix et disponibilité de la Arlo Essential 2K Extérieure

La Arlo Essential 2K Extérieure est disponible en blanc au prix conseillé de 129,99 euros sur le site du constructeur et les revendeurs partenaires.