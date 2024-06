Test du Dell UltraSharp 27 U2724D : un écran 120 Hz polyvalent pour le travail et la création

Design minimaliste et passe partout

Dans le domaine des écrans bureautique, Dell est clairement l’un des constructeurs les plus représentés. Sa très large gamme peut parfois être trop dense pour son propre bien, mais propose des modèles de qualité pour de nombreux usages professionnels.

La gamme UltraSharp notamment est un bon compromis entre une utilisation purement bureautique avec des prestations techniques pour les créatifs. Nous avons pour tester l’un d’entre eux, le Dell UltraSharp 27 U2724D, un écran 27 pouces qui tire le LCD vers le haut avec une proposition plutôt alléchante pour moins de 400 euros.

Fiche technique du Dell UltraSharp 27 U2724D

Modèle Dell UltraSharp 27 U2724D Dimensions 621,24 cm x 192,28 cm Taille de l'écran 27 pouces Facteur de forme 16:9 Définition 2560 x 1440 pixels Fréquence d'affichage 120 Hz Temps de réponse 5 ms Luminosité maximale 350 cd/m² Nombre de ports HDMI 1 Nombre de ports DisplayPort 2 Hauts-parleurs intégrés Non USB Oui Poids 6,56 kg Fiche produit

L’écran a été prêté par Dell pour ce test.

Un écran minimaliste et ergonomique

Les écrans Dell sont reconnaissables à leur sobriété et ce U2724D ne déroge pas à la règle. Avec sa dalle mate aux bords fins, il s’intègrera à n’importe quel bureau. En façade, la seule présence du logo se fait remarquer sur le support en gris argent, dont nous reparlerons.

Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Les considérations esthétiques sont ici mises au second plan, l’écran mise sur une apparence agentée à l’arrière avec un bouton joystick pour les réglages et un autre de mise en tension sur le côté droit, à notre sens bien plus pratique que les nombreux boutons des anciens modèles du constructeur (même la gamme S le propose désormais).

Connectique

Le Dell UltraSharp U2724D offre une connectique complète avec un port HDMI 2.1, deux ports DisplayPort (dont une entrée afin de chainer un second moniteur), un port USB-C montant et pas moins de deux ports USB-A ainsi qu’un port USB-C sortant supportant la norme USB 3.2 Gen 2 en 10 Gbit/s. Ce dernier supporte la charge jusqu’à 15W pour vos différents appareils.

Source : Chloé Pertuis pour Frandroid Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Il est possible de configurer cet écran avec une offre connectique encore plus fournie en choisissant le modèle U2724DE, qui propose un port USB-C Thunderbolt 4 pouvant à la fois servir de connexion vidéo avec le mode alternatif DisplayPort, mais aussi de charge jusqu’à 90W. Un port RJ45 est aussi présent sur ce modèle, plus onéreux.

Support

Le support reste dans la grande tradition de chez Dell avec un pied sobre qui a l’avantage de ne pas prendre trop de place, bien moins que les modèles Oled que nous avons pu tester. L’avantage par rapport à certains autres modèles bureautiques de la marque, ce sont ses nombreux réglages ergonomiques. En plus d’une inclinaison classique vers l’avant et l’arrière, vous pouvez aussi régler l’écran en hauteur, mais aussi l’utiliser à la verticale, en mode portrait.

Source : Chloé Pertuis pour Frandroid Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Qualité de l’image

Nos différentes mesures sont accessibles à la fin de cette partie du test.

L’écran Dell UltraSharp U2724D propose une dalle IPS Black de 27 pouces en définition 1440p avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. La dalle IPS Black se démarque de l’IPS classique avec un plus grand contraste et une plus grande précision colorimétrique pour les différents travaux créatifs.

Nous avons testé la dalle sous toutes ses coutures avec notre sonde Calibrite ColorChecker Display Plus avec le logiciel Calman Ultimate. En premier lieu, il s’agissait de vérifier les promesses de dalle en termes de contraste, qui peut monter en théorie à une valeur de 2000:1, bien supérieur à ce que proposent des dalles IPS classiques (autour des 1000:1).

Par défaut, il est de 1682:1, offrant ainsi des noirs plus profonds que notre autre écran Dell bureautique en comparaison (le Dell S2721D). Pour atteindre la valeur maximale, nous avons réglé la luminosité et le contraste au maximum dans le menu de l’écran, et nous arrivons à un taux de 1966:1, très proche de la fiche technique donc.

La luminosité de l’écran est fidèle à celle communiquée par Dell, avec 246 cd/m² sur les réglages d’usine et un pic à 349 cd/m² une fois les réglages de luminosité et de contraste poussés à leur maximum. Il s’agit là de la norme pour ce type d’écran, donc aucun souci à ce niveau.

Niveau couleurs, les promesses sont quasiment tenues avec une couverture de 135% de l’espace sRGB et 91% du DCI-P3 et 90% de l’Adobe RGB, donc de quoi convenir aux créatifs amateurs travaillant sur ces différents espaces. Mais l’écran affiche-t-il ces couleurs correctement ? Ici, nous ferons la comparaison entre les performances sur le mode Standard, le réglage par défaut, et dans le mode le plus précis que nous avons pu mesurer.

La température de couleur par défaut est mesurée à 6430, soit une valeur excellente très proche du point blanc D65 préconisé pour des conditions normales de lumière ambiante. Si nous passons l’écran dans son mode sRGB, cette valeur passe à 6506, quasi parfaite, même si la différence ne se fera pas forcément sentir par tout le monde.

C’est sur sa justesse colorimétrique que cet écran nous a impressionnés. Si le mode Standard par défaut nous amène à un Delta-E de 4,54, avec des déviations sur les tons bleus, soit une valeur relativement correcte, mais loin d’être précise pour les plus exigeants. En passant l’écran en mode sRGB, cette valeur passe à 0,74, soit une valeur tout simplement excellente qui confirme le positionnement hybride entre productivité et création de l’écran.

Les performances de cette dalle IPS Black se font au léger détriment d’angles de vision réduits par rapport à une dalle classique, nous avons pu en faire l’expérience en le comparant à une dalle bureautique S2721D, et la différence s’est fait sentir. Mais cela ne devrait pas vous poser de problème si vous avez bien anglé l’écran devant vos yeux.

L’uniformité de la dalle reste correcte même si nous avons remarqué quelques fuites de lumières sur les bords de l’image, mais bien moins prononcées que certains écrans gaming au contrôle qualité insuffisant. Quelques dérives chromatiques se font sentir sur les différents bords de l’écran, mais rien de trop prononcé pour être gênant au quotidien.

Enfin, l’apport d’une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz est indéniable pour le confort visuel, que ce soit pour le défilement de pages web ou le déplacement de fenêtre. La tendance s’observe de plus en plus sur les gammes bureautiques et créatives, une bonne nouvelle.

Ne vous imaginez cependant pas jouer à des jeux compétitifs sur cet écran, même s’il pourra être utilisé pour du jeu solo occasionnel avec son très bon contraste et sa latence de 4,2 ms en 120 Hz. Les temps de réponse gris à gris de 10 ms ne le réservent en effet que ce type de jeu, mais nous ne jugerons pas cet écran sur ce point.

Contraste 1685:1 (défaut)

1966:1 (max) Luminosité 246 cd/m² (défaut)

349 cd/m² (max) Gamme de couleurs 135% sRGB

91% DCI-P3

90% Adobe RGB Delta-E 4,54 (défaut)

0,74 (sRGB)

Consommation

La consommation électrique du Dell UltraSharp U2724D nous a semblé bien gérée par le constructeur. Nous avons mesuré l’écran selon l’indice standard du W/m² (nombre de watts par mètre carré). Sur une mire à 10% affichée via Calman Ultimate, à une luminosité de 150 cd/m², nous atteignons 78 W/m² en 120 Hz, et légèrement moins en 60 Hz (autour des 73 W/m²).

C’est une très bonne valeur, nettement inférieure à certains écrans gaming et notamment Oled qui peuvent dépasser les 100 W/m².

Prix et disponibilité

Le Dell UltraSharp U2724D est repassé sous la barre des 400 euros à l’heure où nous écrivons ce test. Vous le trouverez à 388 euros sur le site officiel du constructeur et autour des 370 chez les commerçants tiers.



au meilleur prix ? Où acheter Le Dell UltraSharp 27 U2724D au meilleur prix ?

C’est à notre sens un bon prix pour les prestations qu’il offre et notamment sa polyvalence entre bureautique et travaux créatifs. Le modèle U2724DE et son offre connectique supérieure est à 100 euros plus cher.