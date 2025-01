Le meilleur photophone de 2024 selon DxOMark est actuellement 500 € moins cher grâce aux soldes d’hiver

Comme tous les smartphones Huawei, le récent Pura 70 Ultra a un défaut majeur : l’absence des services Google, qui le rend difficilement recommandable, surtout à un prix de départ de 1 499 euros. Mais quand il bénéficie d’une réduction de prix, comme lors de ces soldes d’hiver, la pilule est un peu plus facile à avaler, d’autant plus qu’il se révèle excellent en photo. Huawei le propose ainsi à 969 euros en ce moment.

Dévoilé l’an dernier, le Huawei Pura 70 Ultra fait partie d’une gamme de smartphones qui ont été lancés sans annonce au préalable par la marque chinoise. Il faut dire qu’avec l’embargo des États-Unis sur les produits chinois, qui empêche les modèles de la marque d’embarquer les services et applications Google, Huawei sait pertinemment qu’il ne fera pas son beurre sur ses récentes gammes de smartphones. Des références qu’on a désormais du mal à recommander, malgré le fait que les téléphones du géant chinois proposent généralement une grande qualité photographique. C’est justement le cas du Huawei Pura 70 Ultra, bluffant sur cet aspect, mais beaucoup trop cher en temps normal. Heureusement, on le trouve à un prix nettement moins élevé pendant ces soldes d’hiver, grâce à une réduction de 530 euros.

Ce qu’il faut savoir sur le Huawei Pura 70 Ultra

Une grande dalle OLED LTPO 120 Hz

Un excellent module photo polyvalent

Mais pas de services Google

Lancé à 1 499 euros, puis réduit à 1 049 euros, le Huawei Pura 70 Ultra est aujourd’hui disponible en promotion à 969 euros sur le site de Huawei grâce au code promo A80HIVER.

Un énorme défaut… et un super atout

Difficile de parler d’un smartphone Huawei sans aborder la brouille entre les États-Unis et la marque chinoise. Conséquence de cet embargo américain : aucun service Google n’est présent. Vous n’y retrouverez donc pas le Play Store, Google Maps ou encore YouTube, des applications qui sont toutes remplacées par des versions maison de la marque chinoise. Or, aujourd’hui, les services Google sont devenus trop essentiels pour pouvoir s’en passer. Certes, le Huawei Pura 70 Ultra tourne bien sous Android 14, mais aucune application Google n’a été préinstallée. Oui, on peut tricher en passant par des magasins alternatifs pour les récupérer, mais niveau protection des données et sécurité, ce n’est vraiment pas fou… Notez aussi que la 5G n’est pas proposée non plus.

Les choses sont dites. Passons à présent à l’un des atouts majeurs de ce Pura 70 Ultra, à savoir ses performances épatantes en photo ; il a d’ailleurs reçu le titre de meilleur smartphone photo chez DxOMark. Il faut dire qu’avec ses trois capteurs à l’arrière, à savoir son grand-angle rétractable de 50 mégapixels, son ultra-grand-angle de 40 mégapixels et son téléobjectif de 50 mégapixels avec zoom optique x3,5, le smartphone propose une belle polyvalence. Mention spéciale pour sa capacité à shooter une photo parfaitement nette à partir d’une scène en mouvement ; cette technologie, que nous avons testée, est réellement bluffante.

Un design premium

Côté design, le Huawei Pura 70 Ultra se différencie par son dos en faux cuir, un peu grainé, qui est très agréable au toucher. Avec son épaisseur de 8,4 mm seulement, ses coins légèrement arrondis et son écran un peu incurvé, il tient bien en main et se montre équilibré. Il profite également d’une grande dalle OLED de 6,8 pouces, qui est en plus LTPO, ce qui permet de profiter d’un taux de rafraîchissement dynamique de 1 Hz jusqu’à 120 Hz. Un écran qui est aussi recouvert par du Kunlun Glass, un verre maison qui semble extrêmement résistant, même plus qu’un Gorilla Glass.

Dans les entrailles du Huawei Pura 70 Ultra, se niche un SoC Kirin 9010, un dérivé du Kirin 9000S du Mate 60 Pro. Le tout est complété par 16 Go de RAM et 512 Go de stockage. Comparée au Snapdragon 8 Gen 3, cette puce est moins puissante, mais pour les usages du quotidien, elle devrait répondre correctement. L’appareil s’accompagne par ailleurs de l’interface EMUI 14.2, basée sur la version open source d’Android, qui ne comporte donc pas les services Google. Enfin, côté autonomie, le Pura 70 Ultra renferme une batterie de 5200 mAh, compatible avec la charge rapide filaire de 100 W, la charge sans fil de 80 W et même la charge inversée sans fil de 20 W.

À lire aussi :

Quel smartphone Huawei choisir en 2025 ?

