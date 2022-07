Nous avons pu nous essayer aux premiers chapitres de "As Dusk Falls", la nouvelle exclusivité Xbox Game Pass qui fait partie des nouveaux jeux ajoutés en juillet sur le service. Un titre aux allures de film indépendant avec son intrigue à choix et son style graphique différent. Le service s'offre aussi l'intrigant jeu indépendant Inside.

Le mois de juillet signe l’arrivée d’un nouveau titre signé Xbox Game Studio. As Dusk Falls a été conçu par le jeune studio Interior/Night, créé par d’anciens de Quantic Dream (Detroit : Become Human, Heavy Rain) sur le Xbox Game Pass. Un jeu au charme évident avec ses images figées et son scénario digne d’un film indépendant.

D’autres jeux sont disponibles dès leur sortie comme Matchpoint: Tennis Championships.

Les jeux ajoutés en juillet 2022

Déjà disponible : Far Cry 5 (Xbox, PC et Cloud) Yakuza 0 (Xbox et PC) Yakuza Kiwami (Xbox et PC) Yakuza Kiwami 2 (Xbox et PC) Last Call : BBS (PC) Garden Story (Xbox, PC et Cloud) Solasta Crown of the magister (Xbox et Cloud) Matchpoint : Tennis Championship (Xbox) DJMax Respect V (Xbox, PC et Cloud) Road 96 (Xbox, PC et Cloud) Escape Academy (Xbox et PC) My Friend Peppa Pig (Xbox, PC et Cloud) Overwhelm (PC) Paw Patrol The Movie : Adventure City Calls PowerWash Simulator (Xbox, PC et Cloud)

19 juillet : As Dusk Falls (Xbox, PC et Cloud) Ashes of Singularity : Escalation (PC) Watch Dogs 2 (Xbox, PC et Cloud)

21 juillet : MotoGP 22 (Xbox, PC et Cloud) Torment Tides of Numenera (Xbox et Cloud)

26 juillet : Immortality (Xbox et PC) (repoussé au 30 août)

29 juillet : Inside (Xbox, PC et Cloud)



As Dusk Falls

Il est de ces jeux qui sortent un peu de nulle part et font immédiatement parler d’eux pour l’ambiance qu’ils savent créer, le gameplay original qui émane d’eux ou parfois une atmosphère inexplicable qui s’en détache. As Dusk Falls est de ceux-là.

Le jeu conçu par Interior/Night, studio londonien créé par Caroline Marchal (ex-Quantic Dream), a fait forte impression lors du Xbox-Bethesda Gaming Showcase avec son style visuel inhabituel, composé d’images quasi statiques de personnages qui s’expriment pourtant bel et bien. Car ce sont des acteurs qui ont été virtualisés pour plus de réalisme des scènes, même si l’ensemble donne une impression de roman-photo magnifiquement mis en couleur et en musique. Et l’histoire ne pâtit nullement de ce parti pris créatif, bien au contraire.

Ce jeu interactif raconte le destin croisé de deux familles dans une petite bourgade d’Arizona en 1998. Un accident de voiture, un cambriolage, puis une prise d’otage dans un motel et tous les personnages vont se retrouver à se faire face pour tenter de survivre à leur façon. Le charme de la narration et de la mise en scène opère impeccablement. L’ajout de séquences mettant à l’épreuve vos réflexes au service des héros apporte aussi au rythme. Si vous vous ratez, vous les mettez en danger. Soyez vigilants !

Et ce sont votre approche, votre état d’esprit et vos réflexes qui sont sondés à travers de As Dusk Falls. Car vous allez devoir prendre des décisions qui ne seront jamais sans conséquence pour faire évoluer la trame, mais aussi les destinées des personnages. Une partie multijoueur permet même en ligne ou depuis une application compagnon de faire voter d’autres joueurs avant de choisir.

Qu’allez-vous décider pour eux ? Vont-ils se sacrifier ou dénoncer ? Attaquer ou se défendre ? Préparer une réplique ou subir ? Chaque choix compte et influence l’histoire. Mais ces choix en disent aussi long sur votre approche de l’histoire qui va s’étendre sur plusieurs décennies. Serez-vous plutôt défenseur de votre famille ou prompt au sacrifice ? Les stats sont là pour vous répondre à chaque fin de chapitre afin de comprendre quelle orientation vous êtes en train de prendre.

Immortality (repoussé au 30 août)

Sam Barlow, le créateur de Telling Lies et Her Story, revient avec un nouveau titre qui ne va laisser personne indifférent. Immortality est un jeu immersif dans lequel vous devez explorer les rushes de trois tournages de films dans lesquels a joué Marissa Marcel, une actrice qui a disparu en 1999. Dans chaque film, il faut trouver des indices pour comprendre ce qu’il s’est passé. À l’aide d’un gameplay original qui permet de mettre en lumière des éléments et de sauter d’un film à l’autre pour associer des idées récurrentes.

Matchpoint: Tennis Championships

Alors que le tournoi de Wimbledon a pris ses marques en début de mois sur le gazon londonien, Matchpoint : Tennis Championships s’offre aux amateurs de petite balle jaune avec une simulation qui se veut bien plus poussée. Réalisme tactique, importance de la précision et du positionnement, Matchpoint vous permet de créer votre propre joueur et de le faire progresser avec le mode carrière pour devenir une superstar.

Ils quittent le Xbox Game Pass au 31 juillet

Comme chaque mois, le Xbox Game Pass laisse aussi partir des jeux de son service. Les abonnés n’y auront donc plus accès sans payer le jeu. Mais il est toujours possible de profiter d’une remise de 20 % si vous l’achetez avant qu’il ne disparaisse du catalogue.

Dodgeball Academia (Cloud, Console, and PC)

Katamari Damacy Reroll (Cloud, Console, and PC)

Lumines Remastered (Cloud, Console, and PC)

Omno (Cloud, Console, and PC)

Raji: An Ancient Epic (Cloud, Console, and PC)

