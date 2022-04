Sony vient enrichir tous les mois le catalogue des jeux vidéo disponibles sur le PS Now. En avril, ce sont ainsi quatre nouveaux titres qui rejoignent ses rangs, avec de la SF au programme, mais aussi du rallye pour ceux qui préfèrent garder les pieds sur Terre.

Après des mois d’attente et de rumeurs sur le projet Spartacus, Sony a enfin dévoilé son tout nouveau PlayStation Plus, concurrent du Xbox Game Pass. Mais ce n’est pas pour autant que la firme délaisse le PlaySation Now, qui bénéficie ce mois-ci encore de nouveautés.

Le PS Now, qui dispose d’un vaste catalogue de jeux en streaming ou en téléchargement aux possesseurs d’une PS4, d’une PS5 ou d’un PC, accueille quatre nouveaux titres en avril. Pas de jeu familial à l’horizon ce mois-ci. À la place, l’exploration et les sensations fortes sont au rendez-vous.

La liste des jeux ajoutés en avril 2022

Les jeux suivants seront disponibles à partir du 5 avril :

Outer Worlds

WRC 10 FIA World Rally Championship

Journey to the Savage Planet

Werewolf: The Apocalypse – Earthblood

L’étonnant Outer Wilds est sans doute le nouvel ajout à retenir en avril. Ce jeu d’exploration spatiale, sorti en 2019, invite le joueur curieux à partir sur les traces d’une civilisation disparue, les Nomaï. Le titre exploite le principe de la boucle temporelle : le système solaire que l’on explore est rayé de la carte toutes les 22 minutes, c’est donc le temps dont dispose le joueur pour explorer les différentes planètes et astres. Avec son gameplay plutôt déroutant, qui joue d’ailleurs sur un certain nombre de lois physiques, Outer Wilds est une expérience à part qui plaira aux férus d’exploration.

Dans la même veine de l’exploration spatiale, également dans un design cartoonish, Journey to the Savage Planet propose également de parcourir des mondes inconnus. S’il a moins fait parler de lui qu’Outer Wilds, ce jeu loufoque s’avère être un savant mélange de Borderlands et de No Man’s Sky. Employé par la compagnie Kindred Aerospace, vous êtes débarqué sur la planète ARY-26. Votre mission ? Déterminer si cette dernière est vivable et agréable pour les êtres humains. L’aventure, volontairement loufoque, offre une belle progression, l’enrichissement de l’équipement étant indispensable pour avancer et en apprendre plus sur la planète. Des environnements très variés seront au rendez-vous, ce qui ravira les explorateurs dans l’âme. De plus, le jeu a le bon goût d’être disponible aussi bien en solo qu’en coop.

À des années-lumière de là, WRC 10 FIA World Rally Championship se présente comme une expérience réaliste et jouissive de rallye pour les joueurs qui veulent s’adonner au plaisir de la conduite virtuelle. Si côté graphismes, on est encore loin du niveau d’un Forza Horizon 5, le titre mise sur tout autre chose, à savoir le réalisme des circuits et le côté historique des championnats de rallye. Étant le jeu officiel du 49e Championnat du monde des rallyes, WRC 10 permet au joueur de s’entraîner sur les 12 courses officielles de la saison.

Enfin, le quatrième titre d’avril, Werewolf: The Apocalypse – Earthblood, est un action-RPG adapté du jeu de rôle éponyme. Dans un monde fantastique peuplé de loups-garous et de vampires, le joueur incarne Cahal, un lycanthrope éco-engagé et exilé de son clan, qui met toutes ses forces dans la lutte contre une mégacorporation qui exploite les ressources de la Terre à outrance.

