PlayStation Plus Premium pas cher : comment s’abonner à moitié prix

Le PlayStation Plus Premium est le nouvel abonnement haut de gamme de Sony qui réunit tous ses services PlayStation. Une astuce permet de s'y abonner à prix dérisoire, grâce à une offre de conversion.

Sony a dévoilé une nouvelle offre de service de jeux vidéo au travers du PlayStation Plus. À partir du mois de juin, la firme proposera trois niveaux de services, du PlayStation Plus Essential au PlayStation Plus Premium. Ce dernier est un très haut niveau de services facturé à 120 euros par an. Une astuce que nous avons pu vérifier permet de le payer 60 euros par an, soit moitié moins cher et seulement 5 euros par mois. Cela le ramène au même tarif que le Xbox Game Pass Ultimate, également concerné par une astuce du même type.

Le PlayStation Plus Premium

Commençons par rappeler les bénéfices du PlayStation Plus Premium, dont le service va commencer en juin. Voici ce que cet abonnement propose à 16,99 euros par mois, ou 120 euros par an.

Accès au multijoueur en ligne

Stockage dans le cloud des sauvegardes de jeux

Réductions exclusives sur le PlayStation Store

Deux jeux à télécharger chaque mois

Un catalogue de 400 des meilleurs jeux PS4 et PS5 à télécharger

340 jeux supplémentaires PS1, PS2, PSP ou PS3 à télécharger ou streamer

L’accès au streaming de jeux en cloud gaming sur PC

Des versions d’essai à durée limitée pour tester un jeu avant d’acheter

Avec ce niveau de service, Sony propose l’accès à un large catalogue de jeux à télécharger sur PS4 ou PS5, ou à streamer sur consoles PlayStation et PC.

L’astuce : convertir un très long abonnement

Le PlayStation Plus Premium est le seul des trois forfaits à intégrer le jeu en streaming et à pleinement remplacer le PlayStation Now. Or son prix de 16,99 euros par mois ou 120 euros par an représente le double du prix des 60 euros par an demandé par le PlayStation Now sous sa forme actuel.

Pour faire passer la pilule, Sony a donc décidé d’offrir une conversion gratuite aux abonnés au PlayStation Now vers le PlayStation Plus Premium. Autrement dit, si vous êtes abonnés au PlayStation Now avec une durée d’engagement qui va au-delà de juin, vous bénéficier des mois supplémentaires de PlayStation Plus Premium au tarif du PlayStation Now. Par exemple, si vous êtes abonnés jusqu’en avril 2024, vous bénéficiez du PlayStation Plus Premium jusqu’en avril 2024, sans frais supplémentaires.

Toute l’astuce repose donc sur l’accumulation d’abonnement PlayStation Now avant le début du service en juin, pour bénéficier de la conversion gratuite promise par Sony.

Comment profiter du PlayStation Plus Premium à petit prix

Le PlayStation Now est facturé 59,99 euros par an, et Sony permet de cumuler des années d’abonnements autant que l’on souhaite. Il est donc possible d’accumuler en avance des années d’abonnements au PlayStation Plus Premium à moitié prix. Voici comment en bénéficier.

Assurez-vous d’être connecté à votre compte PlayStation sur ce site

Rendez-vous sur ce lien pour ajouter 12 mois de PlayStation Now à 59,99 euros au panier

Finaliser la commande pour ajouter 12 mois d’abonnement à votre compte

Répétez l’opération pour autant d’année que vous souhaiter accumuler sur votre compte

Le panier devrait vous indiquer dans tous les cas la nouvelle date d’expiration de votre abonnement au PlayStation Now.

Une fois le démarrage du nouveau service en juin, l’abonnement devrait se convertir totalement en PlayStation Plus Premium selon la promesse de Sony, et ce, sans frais supplémentaires. Vous serez alors abonné au PlayStation Plus Premium pour 1, 2, 3 ans ou plus sans payer les 120 euros par an demandés par Sony.

