PS Plus Essential, Extra, Premium : Sony dévoile sa réponse au Xbox Game Pass

Après des mois de rumeurs, voici le nouveau PlayStation Plus. Oubliez Spartacus, désormais tout est officiel et se décline en trois offres de 60 à 120 euros qui seront disponibles progressivement dès juin.

On le connaissait sous le nom de code Spartacus, voici désormais très officiellement le nouveau PlayStation Plus de Sony. Cette nouvelle formule d’abonnement doit permettre de réunir l’ancien PlayStation Plus et le PlayStation Now au sein d’un même service. Sony en a fait l’annonce, mardi, et a indiqué que le déploiement commencerait dès le mois de juin en Asie, puis en Amérique du Nord, en Europe et dans le reste des pays où le PS Plus était proposé jusqu’à présent.

Forfaits PlayStation Plus et prix

On commence par le plus important, voici la nouvelle grille des forfaits du PlayStation Plus.

PS Plus Essential : 8,99 euros par mois (24,99 euros pour 3 mois, 59,99 euros par an)

PS Plus Extra : 13,99 euros par mois (39,99 euros pour 3 mois, 99,99 euros par an)

PS Plus Premium : 16,99 euros par mois (49,99 euros pour 3 mois, 119,99 euros par an)

Les anciens PlayStation Plus et PlayStation Now disparaissent. Les joueurs PlayStations seront alors confrontés à ses trois offres.

PS Plus Essential : le jeu en ligne et 2 jeux offerts par mois

Pour un prix inchangé avec l’ancien PS Plus, le forfait « PS Plus Essential » en reprend les avantages : l’accès au jeu en ligne, le stockage des sauvegardes en ligne, des promotions sur le PlayStation Store, et des jeux offerts chaque mois.

Attention, Sony promet à présent seulement deux jeux téléchargeables chaque mois. On était habitués à voir 3 ou 4 jeux offerts sur le PlayStation Plus chaque mois, dont des jeux PS5. Rien n’est précisé en ce sens.

Prix : 8,99 euros par mois (24,99 euros pour 3 mois, 59,99 euros par an)

PS Plus Extra : le catalogue de jeux à télécharger sur PS4 et PS5

Le forfait suivant se nomme le PS Plus Extra et intègre tous les avantages du PS Plus Essential, avec un gros supplément : l’accès à un catalogue d’environ 400 jeux PS4 et PS5.

C’est ce qui ressemble le plus au Xbox Game Pass, mais attention, Sony ne promet pas d’y intégrer ses prochains jeux dès leurs lancements. Il s’agit de hits des PlayStation Studios ou de partenaires à télécharger sur la console. Parmi les premières arrivées, on peut mentionner Spider-Man, Spider-Man: Miles Morales, God of War, Returnal, Mortal Kombat 11 et Death Stranding.

Prix : 13,99 euros par mois (39,99 euros pour 3 mois, 99,99 euros par an)

PS Plus Premium : le cloud gaming et les jeux « classiques » PlayStation

À nouveau, le forfait PS Plus Premium reprend les avantages du forfait précédent et y ajoute encore des suppléments. Cette fois, Sony nous propose un service de rétrogaming avec 340 jeux, dont un catalogue de « grands classiques » PlayStation, PS2 et PSP à télécharger ou accessibles en streaming, ou des jeux PS3 seulement disponibles en streaming.

L’accès aux jeux en streaming se fait en cloud gaming par l’intermédiaire de ce qui était auparavant le PlayStation Now. Il faut donc résider dans un territoire qui proposait le service (États-Unis, Canada, Japon, Royaume-Uni, France, Allemagne, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg, Autriche, Suisse, Irlande, Espagne, Italie, Portugal, Norvège, Danemark, Finlande et Suède).

Ce n’est pas tout : les abonnés PS Plus Premium auront aussi droit à des versions d’essai à durée limitée de certains jeux. On peut imaginer pouvoir tester God Of Ragnarok pendant quelques heures lors de sa sortie, ou l’un des nombreux jeux multijoueurs en production chez PlayStation.

Prix : 16,99 euros par mois (49,99 euros pour 3 mois, 119,99 euros par an)

