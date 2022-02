PS Now : des réflexes, du stress et une bonne dose d’humour en mars

Loin d’être à l’abandon comme ce fut le cas jadis, le PlayStation Now continue d’ajouter des jeux de qualité chaque mois. En mars, Shadow Warrior 3 et Crysis Remastered font partie des quatre titres qui viennent gonfler le catalogue de jeux disponibles en téléchargement ou en streaming sur PS4, PS5 et PC.

Alors que le fameux projet Spartacus prend plus ou moins forme, au moins en rumeurs autour de la refonte très probable du PlayStation Plus, le service PlayStation Now continue de s’enrichir de nouveaux titres de qualité.

Pour le mois de mars, quatre d’entre eux viennent gonfler la bibliothèque de jeux disponibles en streaming ou en téléchargement sur PS4, PS5 et PC. Et les amateurs de jeux nerveux vont être ravis.

À commencer par Shadow Warrior 3 qui vous fait incarner un ancien Yakuza et son ex-employeur embarqués dans une mission pour dompter un dragon ancestral. Armes à feu ou armes blanches, combats au corps-à-corps vous attendent pour éviter l’apocalypse. Le tout parsemé d’un peu de mythologie et de magie, et d’une touche d’humour parfois un peu absurde.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Misant davantage sur la satire, Chicken Police — Paint it RED ! embarque les joueurs dans les pas d’un duo de détectives qui reprennent du service sur une étrange affaire. Indices à débusquer, preuves à avancer et personnages louches à interroger sont au menu. Un jeu inspiré des films noirs d’antan avec des héros peu courants avec leurs têtes d’animaux.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Plus épique et sérieux, Crysis Remastered remet au goût du jour le jeu d’action musclé où il faut éliminer un maximum d’envahisseurs extraterrestres. Devenez invisibles pour espionner les ennemis, servez-vous de votre combinaison hyper sophistiquée pour attaquer avec toute une variété de possibilités et un arsenal dantesque. Et le jeu s’offre du ray tracing et des graphismes remastérisés pour l’occasion (mais visiblement pas la version 8K malheureusement…).

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Enfin, Relicta met en scène une scientifique qui se retrouve sur une base lunaire abandonnée. Des énigmes et casse-tête physiques sont au menu de ce jeu qui joue sur la gravité et le magnétisme afin de comprendre l’anomalie de Relicta. À vous de découvrir le secret qui se trame derrière votre environnement.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

La liste des jeux ajoutés en mars 2022

Ces jeux sont disponibles dès le 1er mars :

Shadow Warrior 3 (Jusqu’au 4 juillet 2022)

Crysis Remastered

Relicta

Chicken Police – Paint it RED !

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.