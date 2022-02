PlayStation Plus : une fuite dévoile les prix et détails des trois nouveaux forfaits

Avec le projet Spartacus, Sony aimerait fusionner PlayStation Plus et PlayStation Now au sein d'un nouveau service. Une fuite dévoile les détails.

Le Xbox Game Pass domine depuis plusieurs années les discussions dans l’industrie quand il s’agit de parler des modèles économiques du jeu vidéo. Leader du marché, Sony entend bien ne pas rester les bras croisés et à la fin de l’année 2021, les premières indiscrétions concernant le projet Spartacus se sont fait entendre. L’idée ? Réunir le PlayStation Plus et le PlayStation Now que l’on connait aujourd’hui au sein d’un unique service, avec plusieurs niveaux de forfaits.

Après ces informations de Bloomberg, c’est le journaliste Jeff Grubb pour VentureBeat qui pense connaitre les tarifs et détails de ces niveaux d’abonnements.

PlayStation Plus Essential, Extra et Premium

Comme discuté depuis la première rumeur, Sony réfléchirait à proposer trois niveaux de forfaits : PlayStation Plus Essential, PlayStation Plus Extra et PlayStation Plus Premium.

Pour le premier niveau, c’est simple, il remplacerait purement et simplement le PlayStation Plus que l’on connait aujourd’hui. Le PlayStation Plus Essential proposerait donc l’accès aux jeux en ligne et plusieurs jeux offerts chaque mois à ajouter à sa collection. Le prix ne changerait pas, on serait donc à 8,99 euros par mois, comme aujourd’hui. Évidemment, on imagine qu’il sera possible de baisser la facture en prenant 6 mois ou 12 mois d’abonnement d’un coup.

Le second niveau, PlayStation Plus Extra, offrirait en plus des options précédentes, l’accès à un catalogue de jeux. Un catalogue de centaines de jeux serait accessible en téléchargement sur PlayStation avec ce niveau d’abonnement. Cela ressemble donc à l’une des possibilités offertes par le PlayStation Now aujourd’hui, mais sans le jeu en streaming depuis le cloud. Ce niveau d’abonnement serait facturé 13 dollars par mois, on peut imaginer un prix de l’ordre de 11 euros par mois en France.

Enfin on a l’abonnement PlayStation Plus Premium, comme son nom l’indique, il s’agit du forfait haut de gamme. À ce niveau d’abonnement, on gagne ce que le forfait Extra offre, et on y ajoute le streaming en cloud gaming du catalogue, ainsi qu’un catalogue de jeux « classiques ». Entendez probablement par là, une sélection de jeux rétro PlayStation 1, PlayStation 2 ou PlayStation 3. En cela, les joueurs vont peut-être comparer cet abonnement avec le Nintendo Online plutôt que le Xbox Game Pass.

Mais ce n’est pas tout, ce forfait va aussi intégrer des essais de jeux. Ici on peut faire la comparaison avec EA Play qui propose 10 heures de jeux sur les derniers titres pour se faire une idée avant un achat éventuel. C’est un mi-chemin entre ce que propose Sony aujourd’hui et l’intégration des jeux phares de Microsoft day one dans le Game Pass. On espère tout de même que Sony n’ira pas s’inspirer du système de démo que le fabricant avait timidement lancé avec beaucoup de limitations.Vous n’aurez donc pas le prochain The Last Of Us, ou God of War Ragnarok dès le premier jour dans le PlayStation Plus Premium, mais plutôt une période d’essai permettant de vous faire un avis sur ces jeux. Le PlayStation Plus Premium serait facturé 16 dollars par mois, soit on peut l’estimer à 13 ou 14 euros par mois. Un prix proche du Xbox Game Pass Ultimate.

On résume.

PlayStation Plus : jeux en ligne et jeux mensuels offerts pour 10 dollars par mois (8,99 euros)

PlayStation Plus Extra : jeux en ligne, jeux mensuels et catalogue de jeux à télécharger pour 13 dollars (11 euros ?)

PlayStation Plus Premium : jeux en ligne, jeux mensuels, catalogue de jeux à télécharger ou streamer, catalogue de jeux classiques et essai gratuits de jeux pour 16 dollars (14 euros ?)

Lancement imminent

Toujours d’après Jeff Grubb, le lancement de « spartacus » approcherait à grands pas. Le service serait déjà utilisable en interne dans les prochaines semaines et la firme pourrait officiellement dévoiler ses plans au mois de mars. Depuis plusieurs semaines, il se murmure que Sony pourrait organiser un événement State of Play au mois de mars, l’occasion serait idéale. Au cours des dernières semaines, Sony a fait retirer de la vente les cartes cadeaux PlayStation Now, et a discrètement fait évoluer la communication autour des jeux offerts PlayStation Plus.

