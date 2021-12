Le PlayStation Plus pourrait se transformer bientôt en Game Pass

Sony serait selon Bloomberg en train de travailler sur un concurrent du Xbox Game Pass. Ce nouveau service pourrait enrichir le PlayStation Plus et faire disparaître PS Now.

C’est un euphémisme de dire que Microsoft rencontre un succès retentissant avec son Xbox Game Pass. Disponible sur PC, consoles Xbox et cloud gaming, l’abonnement permet d’accéder à un grand catalogue de jeux moyennant un abonnement mensuel (qu’il est possible d’obtenir à petit prix). En face, Sony préparerait dans l’ombre un service concurrent.

La guerre des damnés

Nom de code : Spartacus. C’est en tout cas ce que rapporte Bloomberg, affirmant avoir pu consulter divers documents internes à Sony. Selon ces informations, le PlayStation+ pourrait se transformer pour venir faire de l’ombre au Game Pass. Le PlayStation Now de son côté, le service de cloud gaming maison de la marque, disparaîtrait pour n’être plus qu’une composante de cet abonnement.

Il s’agirait en réalité de trois abonnements différents et non d’un seul. Le premier offrant les mêmes bénéfices que l’actuel PS+, à savoir la possibilité de jouer en ligne ainsi que des jeux gratuits offerts chaque mois. Le second donnerait quant à lui accès à un large catalogue de jeux PS4 et « éventuellement » PS5. Enfin, le troisième ajouterait à cela des démos, la possibilité de jouer en streaming et un catalogue de jeux classiques PS1, PS2, PS3 et PSP. Un point qui n’est pas sans rappeler Nintendo et son offre Switch Online + Pack Additionnel avec un accès à des jeux Nintendo 64 et MegaDrive.

Péplum+

Toujours d’après Bloomberg, Sony mettrait actuellement les bouchées doubles pour développer son offre cloud gaming. Si l’offre PlayStation Now a le mérite d’exister, elle reste très minoritaire et encore insuffisante techniquement pour rivaliser avec les plus grands du marché, à l’instar de Nvidia et de son GeForce Now (qui vient de lancer son offre RTX 3080).

Ce changement d’offres chez Sony est censé avoir lieu au printemps 2022. Affaire à suivre.

