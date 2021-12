Comme tous les mois maintenant, les jeux offerts dans l'abonnement PS+ du mois de décembre ont été révélés avant l'heure. Et Sony a confirmé la liste pour attaquer le mois.

[MISE À JOUR DU PAPIER PUBLIÉ LE 24 NOVEMBRE AVEC LA CONFIRMATION DE SONY]

C’est devenu une habitude. Une fois de plus, le site Dealabs avait réussi à mettre la main sur la liste des jeux que Sony comptait ajouter gratuitement à son offre PlayStation Plus au mois de décembre 2021. Et la firme japonaise a confirmé la fuite ce mercredi 1er décembre.

Du 7 décembre au 5 janvier, les abonnés au service PS+ pourront comme chaque mois réclamer gratuitement trois nouveaux jeux pour PS4 et PS5. Ces titres resteront disponibles dans leur bibliothèque de jeux pour toute la durée de leur abonnement.

Les jeux PS Plus offerts en décembre 2021

Les trois jeux ajoutés pour ce dernier mois de 2021 sont donc :

Godfall Challenger Edition (PS5 et PS4)

Mortal Shell (PS4)

LEGO DC Super-Vilains (PS4)

Un mois plutôt avare donc après les 6 jeux offerts au mois de novembre. Notons cependant que l’abonnement PS+ est actuellement en promotion. Chez les revendeurs en ligne, la carte 12 mois est disponible à 39,99 euros seulement au lieu de 59,99 euros. C’est donc le bon moment pour s’abonnement ou renouveler son abonnement.

Description des jeux offerts dans le PS+ en décembre

Godfall Challenger Edition (PS5 et PS4)

Godfall Challenger Edition est un action-RPG à la troisième personne ayant fait parti du line-up de lancement de la PlayStation 5 (il s’agit même du premier jeu annoncé sur la console). Édité par Gearbox, il s’agit d’une exclusivité console temporaire, disponible uniquement sur PlayStation et PC.

Considéré comme un looter-slasher, Godfall met en scène des chevaliers dans un univers fantastique tape-à-l’œil. Les critiques sont néanmoins assez mitigées à son sujet : si le gameplay est très appréciable, le titre se montre dans l’ensemble plutôt creux. Sur Numerama, il aura récolté la note de 3/5.

Mortal Shell (PS4)

Bien que développé par un studio totalement différent, Mortal Shell s’inscrit dans la lignée des Soulborne (Dark Souls, Bloodborne, Sekiro…), sans en atteindre l’excellence. Comprenez par là que le jeu prend place dans un univers dark fantasy pour vous faire incarner un avatar à la recherche des trois glandes qui lui permettront de libérer un mystérieux prisonnier.

Si la copie n’est pas parfaite, Mortal Shell apporte néanmoins quelques idées fraîches qui lui auront permis de décrocher un 4/5 chez Numerama. Le jeu avait déjà fait son apparition en novembre sur le Xbox Game Pass.

LEGO DC Super-Vilains (PS4)

A-t-on encore besoin de présenter les jeux LEGO ? Dans le doute pour les trois du fond un peu distraits : il s’agit d’un jeu parodique reprenant l’univers des comics américains recréé à l’aide des célèbres briques danoises. Les Super Vilains de DC (Lex Luthor, le Joker et bien d’autres) vont ici devoir s’adonner au crime organisé, engendrant ainsi des phases d’action et de réflexion.

