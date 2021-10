On connait désormais la liste des jeux qui seront offerts en novembre sur l'abonnement PlayStation Plus pour la PS5 et la PS4.

On pensait qu’il faudrait attendre le State of Play de Sony programmé ce mercredi soir à partir de 23 heures, mais nous avons déjà la liste des jeux auxquels les abonnés au PlayStation Plus pourront accéder dès ce mois de novembre. Pour rappel, cet abonnement permet d’accéder gratuitement à une liste de jeux chaque mois, et de pouvoir y jouer à condition d’avoir un abonnement actif. C’est une nouvelle fois le site Dealabs qui a pu mettre la main en avance sur la liste des jeux offerts en novembre.

Les jeux offerts sur PS5 et PS4

Voici la liste des jeux qui seront offerts du 2 novembre au 7 décembre :

The Walking Dead: Saints & Sinners (PS VR)

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning (PS4)

First Class Trouble (PS5 et PS4)

Knockout City (PS5 et PS4)

Comme on peut le voir, ce n’est pas 3, mais 4 jeux qui seront offerts en novembre aux abonnés. Vient s’ajouter à la liste un jeu PlayStation VR pour célébrer les 5 ans du casque de réalité virtuelle : The Walking Dead Saints & Sinners qui va vous mettre dans la peau d’un survivant de l’apocalypse zombie. De quoi profiter encore un peu de l’esprit Halloween en novembre.

Il faut surtout mentionner le jeu multijoueur Knockout City sorti plus tôt cette année qui a remis au goût du jour la balle au prisonnier dans un tout nouveau contexte vidéoludique. Le titre était déjà passé dans le Xbox Game Pass à travers le service EA Play, et débarque désormais dans le PS Plus pour encore augmenter son rang de rue.

La sélection de novembre joue peut-être un peu moins la carte du blockbuster que les mois précédents, mais se rattrape par la diversité et la quantité.