Sony PlayStation invente le pire système de démos jamais imaginé

Vous souhaitez essayer un jeu ? PlayStation lance un nouveau système de démos de jeux sur PS5 avec Death Stranding et Sackboy. Une bonne idée, mais très limitée.

À une époque, les démos de jeux vidéo étaient légion. Je vous parle d’un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, lorsque l’on courait tous les mois chez le marchand de journaux pour acheter le magazine qui offrait en bonus un CD à glisser dans sa console avec des morceaux de jeux. Et l’on pouvait y passer beaucoup de temps sur ces séquences limitées, en les refaisant en boucle en rêvant du jour où l’on aurait enfin la possibilité de jouer au jeu complet (si l’on ne s’en était pas dégouté avant cela).

Mais avec le temps, la dématérialisation, le format free-to-play et les autres circonvolutions du marché, les démos ont peu à peu disparu du paysage vidéoludique. Avec les abonnements comme le Xbox Game Pass, il est vrai qu’elles deviennent de moins en moins utiles. Toujours est-il que Sony a décidé de relancer le format sur PS5 au Royaume-Uni sous une forme… particulière.

Certains propriétaires de PlayStation 5 ont reçu un mail détaillant l’offre. Jusqu’au 28 octobre, ils peuvent télécharger Death Stranding: Director’s Cut et Sackboy: A Big Adventure gratuitement depuis le PlayStation Store pour les essayer.

Sony is starting a thing called Game Trials, allowing you to play certain games for a limited time period. Good idea, all little like Ea Play 10 play I guess.

It starts with Death Stranding and Sackboy. pic.twitter.com/hfjlvVLBgG

— Joe 'wotta' Anderson 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿⚽️🎮 (@_wotta) October 1, 2021