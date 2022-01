PS5 : le lancement du nouvel abonnement se précise

Sony a discrètement commencé à retirer les cartes cadeaux PlayStation Now des magasins. Une manœuvre qui semble le préparatif idéal au lancement de « Spartacus », le nouvel abonnement en rumeur.

Si les trois fabricants de consoles ont désormais leurs machines bien installées sur le marché, c’est du côté des services que les choses bougent. Avec le Xbox Game Pass, Microsoft a commencé à bouleverser le jeu vidéo comme ont pu le faire totalement en leurs temps Netflix ou Spotify pour d’autres industries.

Nintendo a déjà fait évoluer son abonnement en 2021, et le prochain sur la liste pourrait bien être Sony. Fin 2021, une rumeur faisait le tour du web concernant Spartacus, nom de code d’un nouveau service de Sony qui réunirait PlayStation Plus et PS Now. Le plan semble se concrétiser.

Signe d’une possible évolution prochaine de ses services, Sony a demandé aux commerçants britanniques de retirer les cartes cadeaux PlayStation Now des rayons. C’est ce que révèle le site Venturebeat, qui indique qu’au vendredi 21 janvier, plus aucune carte ne doit être disponible au Royaume-Uni. Ce n’est pas tout, le journaliste Jason Schreier a confirmé que le même processus avait débuté aux États-Unis, et pour lui cela ne fait aucun doute : cela prépare l’arrivée de Spartacus.

Interesting that Sony pulling PS Now cards in the UK is making headlines on gaming sites today — it happened a few weeks ago in the US. But yes, this is preparing for the launch of Spartacus (aka: a revamped PlayStation Plus), as Bloomberg reported in early December

— Jason Schreier (@jasonschreier) January 12, 2022