PS5 : nos conseils pour bien débuter, les astuces et jeux indispensables

Surprise sous le sapin, vous avez découvert votre PlayStation 5. Vient le moment de l’installer pour commencer à jouer. Voici notre guide pour un démarrage facile et rapide, ainsi que les jeux qu’on vous recommande pour une expérience optimale.

Pour la 9e génération de consoles et faire fructifier son avance acquise avec la PlayStation 4, Sony a lancé simultanément deux produits : la PS5 et la PS5 Digital Edition pour miser sur le dématérialisé. Si vous êtes l’heureux nouveau possesseur de l’un des deux modèles, voici notre guide de démarrage pour passer rapidement à l’action manette en main.

Bientôt, vous pourrez même ajouter de la couleur à vos consoles avec l’arrivée prochaine de coques et d’encore plus de manettes colorées.

Si vous trouvez le stockage interne de la PS5 un peu trop juste, nous avons aussi un guide pour bien choisir son SSD à ajouter.

Comment installer votre PlayStation 5 ?

Si vous aviez une PS4, pensez à l’avoir à proximité pour récupérer plus facilement tous vos jeux lors de la configuration. Branchez votre PS5 à l’aide du câble d’alimentation fournie et du câble HDMI 2.1 qui est indispensable pour profiter des meilleures technologies d’affichage (à condition que votre TV soit compatible). Ensuite, connectez la manette DualSense à la console avec le câble USB-C. vous pouvez démarrer le processus.

Chaque étape de l’installation est parfaitement expliquée et le parcours de configuration est des plus simples. Ajustez les bordures d’écran au cadre, choisissez l’option d’alimentation en mode repos (notamment pour jouer à distance si elle se met en veille ou économiser de l’électricité).

Vous pouvez ensuite connecter votre compte. Créez-vous un compte PSN ou entrez vos identifiants. Pour cela, vous pouvez le faire manuellement depuis l’interface ou scanner le QR Code affiché avec l’application PlayStation App. Vous avez la possibilité de le faire plus tard, mais cela simplifiera grandement les choses par la suite de le faire dès à présent. Il est possible d’ajouter jusqu’à 16 comptes utilisateur sur la PS5, mais 4 peuvent être activés simultanément.

Transférez ensuite vos données depuis votre PS4 vers votre PS5 en mettant les deux consoles sur le même réseau internet ou via un câble LAN. C’est assez long, notamment si vous aviez énormément de jeux et sauvegardes sur votre PS4.

Notre conseil : la collection PlayStation Plus

Si vous voulez profiter pleinement de votre PS5, vous pouvez souscrire un abonnement PlayStation+. Pour 8,99 euros/mois (ou 59,99 euros pour un an), vous pouvez récupérer chaque mois plusieurs jeux PS4 et PS5 gratuitement à ajouter à votre bibliothèque. Ils seront à vous du moment que vous êtes abonnés. Le PS+ offre aussi la possibilité de jouer en ligne et en multijoueur, de profiter de remises sur certains jeux, de contenus exclusifs et de profiter surtout de 100 Go de stockage en ligne pour pouvoir sauvegarder vos progressions dans le cloud.

Si vous avez un abonnement PS+ et une PS5, il faut surtout ne pas hésiter à profiter d’un cadeau fait par Sony : la collection PlayStation Plus. Cet espace disponible dans le menu PS Plus de votre console vous offre 20 très grands classiques PS4, de God of War à Uncharted 4 : À Thief’s End en passant par Detroit : Become Human, la trilogie Crash Bandicoot, Monster Hunter World ou encore Batman : Arkham Knight et Battlefield 1.

Vous pouvez les ajouter à votre bibliothèque et en profiter, avec éventuellement vos anciennes sauvegardes si vous les aviez sur votre PS4. Cela a plusieurs intérêts comme découvrir des titres à côté desquels vous étiez passés ou bien les installer sans avoir à ressortir les disques (ou sans même pouvoir si vous avez pris la PS5 Digital Edition).

À noter que si vous voulez jouer à d’anciens titres qui ont fait la renommée de PlayStation de la PS1 à la PS4, vous pouvez également souscrire à l’abonnement PlayStation Now et profiter de très nombreux jeux en téléchargement ou en streaming.

Les jeux indispensables

Astro’s Playroom

C’est le jeu offert avec la PS5 et il mérite amplement que vous lui consacriez du temps. Astro, le petit bonhomme emblématique découvert notamment avec le PlayStation VR, revient pour démontrer tout le potentiel de la console et surtout de la manette DualSense à travers une succession de mini-jeux dans différents univers. Tous rendent hommage à l’histoire de PlayStation à coup de multiples clins d’œil et d’artefacts à collectionner. Ne vous laissez pas berner par son air faussement facile.

Kena : Bridge of Spirits

L’un de nos coups de cœur de l’année et l’un des jeux les plus poétiques au catalogue de la PS5. Dans ce jeu d’action-aventure narratif, Kena a le pouvoir de communiquer avec les esprits et d’interagir sur l’environnement. Épaulée par de mignons petits esprits de la nature nommés Rots, elle se lance à la recherche du temple de la montagne sacrée pour guider des esprits errant près d’un village envahi par un mal mystérieux. Partez explorer la nature dans ce jeu apaisant et envoûtant, mais aux combats rythmés et endiablés. Un jeu qui marque.

Spider-Man : Miles Morales

On ne présente plus l’homme-araignée. Cette fois, il a les traits de Miles Morales dans ce titre dérivé de la saga initiale. Il doit utiliser ses pouvoirs et ses équipements pour sillonner New York et mettre à mal le dessein d’une société d’énergie corrompue. Entre ses amis, sa mère qui veut faire une carrière politique et ses obligations vis-à-vis des citoyens, il va devoir choisir son destin… au bout du fil. Un jeu à découvrir en 4K HDR/60 FPS ou en 4K HDR/30 FPS avec ray tracing. Mais ce qui est hautement appréciable, c’est l’absence de temps de chargement pour aller d’un coin à l’autre de la ville à la beauté et au réalisme à couper le souffle.

Deathloop

Mourir, recommencer, progresser, tuer, mourir, recommencer avec plus d’informations, progresser, tuer… se faire tuer. Deathloop, c’est avant tout la mort en boucle qui vous attend dans ce jeu à la touche très seventies. Blackreef est un repère de sociopathes dans lequel vous devez tenter de survivre et d’éliminer les Visionnaires qui vous traquent. Mais attention, vous devez amasser des indices et éléments pour mieux les éliminer, éviter les pièges et les situations tendues. Le tout pour être paré à votre vie suivante.

Deathloop // Source : Bethesda

Ratchet & Clank : Rift Apart

Le jeu qui fait la fierté de la PS5 tant il exploite pleinement l’ensemble de ses possibilités. Ce jeu d’action façon plateforme remet sur le devant de la scène le duo de personnages emblématiques de PlayStation dans une nouvelle aventure face au méchant Nefarious qui a décidé de s’emparer non seulement de la galaxie, mais aussi de tous les mondes parallèles possibles. Séparés par une explosion, Ratchet et Clank vont tenter de se retrouver aidés par une nouvelle venue, Rivet, pendant féminin du Lombax. Un jeu qui met à profit aussi les atouts de la DualSense avec des gâchettes adaptatives ajustées en fonction des armes sélectionnées. Un véritable Pixar à jouer, pour les petits et les grands.

Et aussi…

Maquette pour son aspect casse-tête. Un jeu dans lequel vous manipulez les éléments d’une maquette dans laquelle vous vous trouvez vous-même. Mais attention à réfléchir en plusieurs dimensions pour pouvoir progresser. Jeu phare cette année d’EA, It Takes Two est à faire pour sa proposition unique de jeu en co-op local ou en ligne à deux avec obligation de collaborer pour progresser. Un jeu intelligent, fun, teinté d’humour autour d’un sujet sérieux : la séparation et le besoin de retrouver de la connivence pour avancer.

Si mourir ne vous fait pas peur, l’ambiance étrange de Returnal, le jeu où l’on passe son temps à mourir et revivre la même scène, va vous plaire. A découvrir pour son ambiance sonore et l’utilisation parfaite de la manette DualSense (retour haptique et de ses gâchettes). Pour la beauté des graphismes, Death Stranding Director’s Cut (le jeu étrange de Kojima avec Norman Reedus et Léa Seydoux) ou le très difficile Ghost of Tsushima Director’s Cut vont ravir vos mirettes dans leur version PS5 autant que jouer avec vos nerfs ou votre patience.

Voilà de nombreux jeux qui sont pour beaucoup des exclusivités PS5. Mais l’année 2021 a été riche en jeux d’éditeurs tiers qui méritent une console de nouvelle génération comme Assassin’s Creed Valhalla, Devil May Cry 5 en version next-gen et 4K/120 FPS, Resident Evil Village, Final Fantasy XIV : Endwalker, etc.

