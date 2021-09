À la traîne dans la course au cloud gaming, PlayStation comble une partie de son retard en améliorant son application PS Remote Play. Vous allez désormais pouvoir jouer aux jeux depuis votre console sur votre smartphone via le réseau mobile.

Si vous êtes joueur sur Xbox ou PC et abonné au Xbox Game Pass Ultimate, vous avez déjà pu goûter aux joies du jeu à distance sur smartphone, tablette ou ordinateur via navigateur et application Xbox. Que ce soit aux jeux disponibles en cloud gaming ou à vos propres titres téléchargés sur votre console par l’intermédiaire du jeu à distance depuis l’app. Et pour couronner le tout, Microsoft permet le cloud ou Console Remote en wifi comme en données mobiles.

Côté PlayStation, l’application PS Remote Play permet d’accéder aux contenus de sa console, mais à la seule condition de le faire depuis un appareil connecté au même réseau internet que la console. Autant dire sur votre PC, votre smartphone ou votre tablette à votre domicile, une fois que vous vous êtes fait éjecter du téléviseur… Un handicap que la firme japonaise vient enfin de combler en partie.

Ghost of Tsushima, Ratchet & Clank dans les transports

Avec sa vaste mise à jour système déployée à compter de ce mercredi 15 septembre, vous allez évidemment pouvoir enfin ajouter du stockage interne au maigrichon espace disponible jusque-là. Mais vous allez aussi pouvoir profiter des avancées de l’application PS Remote Play pour jouer loin de chez vous.

Car il va enfin être possible d’accéder à l’interface de sa PS5 pour lancer ses jeux à l’aide d’une connexion 4G ou 5G. Il faudra évidemment une connexion stable d’au moins 5 Mbps, mais plus idéalement des débits montants et ascendants d’au moins 15 Mbps sur support mobile.

Comment jouer sur mobile ?

Mettez à jour votre console et l’application mobile.

Vérifiez que vous avez bien activé l’option Lecture à distance dans les paramètres de votre console. Avant de jouer dans le métro ou sur votre lieu de villégiature, il faudra penser à configurer la console et le smartphone chez vous conjointement. Car un code de jumelage est nécessaire entre l’interface et l’app.

Choisissez la qualité vidéo de votre streaming mobile pour connaître la quantité de données qui risque de vous être décomptée.

Choisissez la qualité du streaming PlayStation sur votre mobile // Source : Sony L’app PS Remote Play // Source : Sony