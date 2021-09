PS5 : Sony annonce une mise à jour d’ampleur pour l’audio et le stockage

La mise à jour de septembre de la PS5 était attendue et elle va être massive. Sony annonce une amélioration de l'interface de la console, de l'audio 3D sur les TV et surtout la sortie de la phase bêta pour l'ajout de disque SSD M.2.

Près de 10 mois après la sortie de la PlayStation 5 avec un stockage jugé un peu léger par beaucoup, vous allez pouvoir installer encore plus de jeux PS5 sur votre console.

Sony a annoncé la prochaine mise à jour majeure de son logiciel système pour mercredi 15 septembre. Et elle va améliorer de nombreux points dont l’ajout enfin d’un disque SSD supplémentaire pour la console et l’audio 3D sur les haut-parleurs TV compatibles.

Enfin du stockage supplémentaire

C’était l’un des points forts annoncés de la PS5 et il aura fallu près d’un an pour en obtenir la possibilité de manière stable. Avec sa prochaine mise à jour, Sony rend possible l’extension du stockage en ouvrant enfin le port SSD M.2. Une bonne nouvelle alors que les jeux commencent à peser aisément plus de 70 Go…

De nombreux disques durs compatibles sont déjà annoncés, mais jusqu’à présent, la possibilité était toujours accessible seulement pour les joueurs ayant mis leur console en bêta. Cette fois-ci, tous les joueurs vont pouvoir sortir les tournevis et installer du stockage supplémentaire.

Vous pourrez désormais lancer les jeux stockés sur le disque SSD M.2 ajouté dans la console, que ce soit des titres PS4 ou PS5, grâce à un stockage étendu haute vitesse. Il sera également possible de déplacer les jeux du stockage natif de la PS5 vers le SSD M.2 ajouté.

L’audio 3D s’étend aux TV

La mise à jour ajoute la prise en charge de l’audio 3D pour les haut-parleurs TV intégrés. Vous devez pour cela vous rendre dans les paramètres Son, dans l’onglet audio de sortie et activer la fonction 3D Audio pour les haut-parleurs TV. L’audio standard bicanal de votre TV va se muer en son 3D pour renforcer l’immersion.

Source : Sony

Et la PS5 va permettre de calibrer correctement l’acoustique de votre pièce à l’aide d’un test de mesure. À l’aide du micro de la manette DualSense (avec la dernière mise à jour disponible pour le contrôleur), vous allez mesurer l’acoustique pour ajuster les réglages et optimiser les réglages audio 3D en fonction de la structure des lieux. À la manière de la technologie TrueDepth chez Sonos pour calibrer les enceintes maison avec son iPhone.

Une interface plus fonctionnelle

Un centre de contrôle bien plus personnalisable

L’interface a également droit à quelques nouveautés. Vous pourrez personnaliser bien plus facilement le centre de contrôle, réorganiser les contrôles et choisir ceux à afficher ou masquer en bas de l’écran.

Le lecteur d’écran va également pouvoir être mis en pause ou relancé en appuyant simplement sur la touche PS et sur la touche Triangle. En appuyant sur PS+R1, vous lui ferez répéter tout ce qu’il lit.

Dans l’onglet Game Base, vous pouvez retrouver la liste de vos amis, afficher vos messages, en écrire et montrer vos Partys. Vous allez désormais savoir beaucoup plus facilement si vos amis sont affichés, occupés ou hors ligne depuis la Game Base si vous ouvrez la fenêtre en grand. Il sera également plus simple d’accepter ou refuser une demande d’ami voire plusieurs en même temps.

Sony injecte aussi quelques facilités d’utilisation pour les Partys. Plus besoin de supprimer chaque membre les uns après les autres pour dissoudre totalement un groupe. Vous allez pouvoir supprimer directement la Party sur PS5 comme sur PS4.

Et le système de trophées est amélioré sur PS5 également avec un suivi plus précis. Vous pourrez accéder rapidement aux cinq derniers trophées obtenus dans un jeu depuis le Centre de contrôle.

Tous les records seront désormais automatiquement enregistrés dès que vous améliorez votre meilleur temps, un record personnel, etc. Il sera alors plus facile de partager les clips sauvegardés depuis la galerie ou la carte de défi du Centre de contrôle.

Les accolades s’enrichissent d’un nouveau type : Leader. Si vous voulez récompenser un joueur après un match en ligne, vous pourrez lui adresser un nouveau type d’accolade pour son profil.

Une bibliothèque de jeux plus claire

Votre bibliothèque de jeux va devenir plus lisible, notamment si vous avez plusieurs versions console d’un même titre. Vous aurez désormais une tuile pour chaque version au lieu d’avoir un seul visuel et de devoir aller par la suite vérifier à quelle version vous jouez. Cela sera également plus clair sur l’écran d’accueil, avec la plateforme indiquée.

Sur PlayStation Now, si vous optez pour le streaming des jeux, la PS5 vous laisse choisir la résolution vidéo sur certains titres qui le permettent (720p ou 1080p). Le service ajoute un test de connexion pour que vous puissiez faire le bon choix en fonction de votre débit et éviter les problèmes de connexion.

La PlayStation App s’enrichit

L’application compagnon des PS4 et PS5 va aussi compter de nouvelles fonctions comme le partage d’écran en streaming avec vos amis afin de pouvoir discuter tout en regardant leurs parties.

Il suffira de rejoindre un chat-vocal d’une Party où l’un de vos amis est en train de jouer.

La PS4 n’est pas oubliée

Un nouveau système de suivi des trophées arrive. Vous pourrez alors visualiser les trophées obtenus sur PS5 sur l’interface de l’ancienne génération, depuis le profil PS4 ou la liste de trophées.

Vous pourrez tout autant voir les trophées PS5 de vos amis sur votre PS4.