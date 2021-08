PS5 : ils ont testé un SSD plus lent que ceux recommandés par Sony

Un média américain a pu mener quelques tests sur le dernier firmware, en bêta, de la PS5. L'objectif : comparer les performances avec un SSD recommandé et un SSD compatible mais avec des performances inférieures à celles conseillées.

Si vous n’étiez pas en vacances ces derniers jours, vous avez certainement appris que Sony est en train de tester un firmware de la PS5 qui prend enfin en charge les SSD M.2. Nous avons déjà publié de nombreux articles à ce sujet, dont un guide pour identifier les SSD compatibles.

En gros, pour utiliser un SSD dans la trappe prévue à cet effet sur PS5, le module doit être de type 2230, 2242, 2260, 2280 ou 22110. La hauteur, radiateur thermique inclus, ne doit pas dépasser 11,2 mm et ne pas aller au-delà de 8 mm au-dessus du PCB. Enfin, Sony conseille d’utiliser un SSD PCIe Gen 4 avec des performances d’au moins 5500 Mo/s en lecture séquentielle. La liste de SSD M.2 compatibles comprend des solutions chez Seagate, Sabrent, WD ou Samsung.

Et si on utilise un SSD plus lent ?

Mais que se passe-t-il si vous utilisez un SSD plus lent ? The Verge, qui a accès à la bêta, a pu mener différents tests. Ils ont testé une des références conseillées, le Sabrent Rocket 500 Go, mais aussi le SSD XPG Gammix S50 Lite. Ce dernier est de l’entrée de gamme, tout de même vendu 160 euros pour 1 To de stockage, avec une vitesse de lecture séquentielle et une écriture séquentielle au-dessous des recommandations de Sony. Elles sont de, respectivement, 3 900 Mo/sec et 3 200 Mo/sec.

Jeux SSD interne Sabrent Rocket XPG Gammix S50 Lite HDD externe Ratchet and Clank: Rift Apart 14 sec 14 sec 15 sec N/A Returnal 30 sec 30 sec 31 sec N/A Spider-Man: Miles Morales (PS5) 19 sec 18 sec 17 sec N/A FFVII Remake (PS5) 10 sec 10 sec 10 sec N/A FFVII Remake (PS4) 43 sec 43 sec 43 sec 58 sec Yakuza Like a Dragon (PS5) 31 sec 32 sec 32 sec N/A Yakuza Like a Dragon (PS4) 37 sec 37 sec 35 sec 52 sec

Étonnamment, même le SSD compatible le plus lent a obtenu des temps de chargement presque identiques à celui au SSD interne. La différence est complètement négligeable, environ 1 seconde. Cela signifie que vous ne risquez pas d’obtenir de mauvais résultats avec un SSD plus lent mais cela ne signifie pas que vous devez nécessairement en acheter un plus lent pour faire des économies. Nous ne savons pas si les prochains jeux, qui exploiteront davantage les performances de la PS5, ne nécessiteront pas des performances plus élevées. Ce n’est pas pour rien que Sony a communiqué des performances minimales recommandées.

The Verge signale tout de même qu’il est peu probable que Sony exploite vraiment les performances maximales de ces SSD très rapides. La Xbox Series X, par exemple, intègre un SSD dont les performances sont deux fois moins importantes que celles du SSD de la PS5. Il faudra donc être un peu plus attentifs sur les jeux exclusivement conçus pour la PS5.