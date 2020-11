La PS5 est là : tout ce qu’il faut savoir pour bien démarrer

Disponible depuis ce jeudi, la PS5 arrive enfin chez les joueurs français. Configuration, transfert de données PS4 et conseils d'installation : on fait le tour de ce qu'il ne faut pas manquer au démarrage.

La PlayStation 5 est officiellement arrivée en France ce jeudi 19 novembre. Et les premiers à l’avoir précommandée vont pouvoir récupérer leur précieux. Les autres vont devoir s’armer de courage pour mettre lamain sur les nouveaux stocks.

Pour aller plus loin

Une fois déballée (on vous invite à revoir notre vidéo de ce qui vous attend), reste à installer la console. On vous guide pour bien réussir votre première journée.

Faites de la place autour de la TV

Même si elle est visiblement plus petite que prévu, la PlayStation 5 est assez volumineuse, comme nous vous l’avions montré en vidéo. Il va donc falloir prévoir de la place pour l’installer près de votre écran. C’est surtout sa ventilation qu’il faut savoir préserver et, pour cela, Sony glisse quelques recommandations pour optimiser l’installation autant que l’usage :

Laissez au moins 10 cm entre la console et un mur.

Ne posez pas la console sur un tapis ou de la moquette à fibres longues.

Ne placez pas la console dans un espace étroit ou exigu.

Ne couvrez pas la console de tissu.

Ne laissez pas la poussière s’accumuler sur les grilles d’aération. Utilisez un aspirateur pour empêcher la poussière de s’accumuler.

Enfermer la PS5 dans votre meuble TV n’est évidemment pas une idée lumineuse. Elle peut se mettre en position horizontale, en n’oubliant pas de positionner le socle fourni pour qu’elle soit bien stabilisée.

L’heure de l’installation

Pas besoin d’une TV 4K (même si c’est mieux avec)

La nouvelle console Sony promet de la 8K, mais cela ne signifie heureusement pas qu’il faut avoir un écran TV 8K pour en profiter. Même un écran de 4K n’est pas obligatoire. La PS5 prend en charge les résolutions 720p, 1080i, 1080p et 2160p. Elle pourra afficher des résolutions allant jusqu’à la 4K UHD (2160p) avec une TV 4K.

Évidemment, si vous disposez d’un écran 8K, faites-vous plaisir ! Mais il faudra attendre une prochaine mise à jour système pour que la PS5 affiche des résolutions jusqu’à la 8K, avec des logiciels et du contenu compatibles.

Si vous aviez une PS4 et que vous pensiez, par fainéantise souvent, prendre votre PS5 et la raccorder à votre TV via les connectiques (alimentation électrique et câble HDMI) de l’ancien modèle qui sont compatibles, réfléchissez-y à deux fois. En tout cas, optez plutôt pour le câble HDMI fourni avec la nouvelle PlayStation. Il s’agit d’un HDMI 2.1 qui prend en charge la 4K 120 Hz (sur écran TV compatible), ce que votre ancien câble HDMI ne fera pas s’il n’est pas spécifié « Ultra High Speed » dessus.

Configurer sa console

Première chose à faire par sécurité si vous aviez une PS4 : ayez-la à portée de main pour basculer vos données vers la PS5 et préparez un câble LAN si vous en avez un à disposition.

On vous a expliqué comment sauvegarder vos données PS4 avant d’éventuellement revendre votre console pour profiter de la nouvelle. Cela peut s’avérer utile pour transférer sans encombre vos données vers la PS5.

En lançant la console PS5, il faut avouer que le chemin est parfaitement balisé pour bien réussir sa configuration. Vous retrouverez dans notre test de la PS5 toute l’explication détaillée.

Connectez la manette DualSense à l’aide du câble USB-Type C vers la console et appuyez sur le bouton PS.

Suivez la procédure de réglage.

Connectez votre compte PSN ou créez-en-un durant le processus ou via la PS App sur votre smartphone/tablette.

PlayStation App Gratuit APK

Sécurisez votre compte par SMS ou avec la double authentification.

Dès que vous le pouvez, veillez à désactiver la mention « Lecture à l’écran » qui va apparaître. Vous risquez sinon d’être accompagné durant l’installation par une voix féminine un peu stridente qui vous détaille chaque élément et chaque étape.

Transfert des données de la PS4 vers la PS5

Sony a pris grand soin de rendre l’étape assez intuitive. Pour faciliter les choses, il est préférable que vous ayez fait une sauvegarde préalable, en local, sur un disque dur ou via le cloud de votre compte PlayStation Plus.

Pour transférer vos données PS4, après avoir fait la dernière mise à jour de la console, vous avez plusieurs choix :

Mettre les deux consoles sur le même réseau internet (que vous pouvez alors configurer en Wi-Fi)

Les raccorder avec un câble LAN

Ne soyez pas surpris, cela va prendre un peu de temps pour que les données, jeux et paramètres de votre PS4 soient transférés vers la PlayStation 5, selon le stockage qui était occupé. Cela vaut autant pour la PS5 Digital Edition.

Votre console est prête à l’emploi et vous voilà arrivé sur la nouvelle interface.

Les réglages

En ayant fait le transfert préalable des données de la PS4, la PS5 doit avoir gardé en mémoire vos paramètres et réglages, en plus de vos jeux et sauvegardes. Si vous avez sauté l’étape du transfert, pas d’inquiétude, il est possible de se rattraper par la suite depuis le menu réglages de la nouvelle console.

En connectant votre compte PlayStation Plus si vous êtes abonnés, vous pourrez déjà récupérer les sauvegardes du cloud. Sinon direction l’onglet Paramètres/Système/Logiciel système/Transfert de données.

A savoir que cela ne permettra pas de transférer toutes vos données comme la première démarche lors de la configuration le fait façon copie-miroir. Vous obtiendrez vos données de jeu pour un seul profil utilisateur. Il faudra refaire la même manipulation si vous aviez plusieurs comptes utilisateurs sur la PS4 (la PS5 en accepte jusqu’à 16).

Les jeux à tester

Vos jeux et DLC dématérialisés apparaissent alors dans la bibliothèque de jeux et dans la barre d’icônes en haut à gauche. Si vous les aviez sur disque, il va falloir procéder à la réinstallation sur la PS5. En revanche, vous pouvez tout à fait utiliser votre disque dur externe contenant vos sauvegardes PS4 et le rebrancher par la suite sur votre PS4 si elle vous sert encore. Mais vous ne pourrez pas y stocker les nouveaux jeux PS5 car ce n’est pas compatible avec le SSD interne de la console.

Si vous êtes abonnés au PS+, n’oubliez pas d’aller récupérer vos 20 jeux PS4 offerts dans le PS+ Colllection dont The Last of US, God of War, Uncharted 4 : A Thief’s End et autres Fallout 4 ou Final Fantasy XV.

Pour les autres titres, on ne saurait trop vous conseiller la version PS5 de Spider-Man : Miles Morales qui profite pleinement des aventures du nouvel homme araignée en 4K/30 ips avec ray tracing (et même 4K/60 ips sans). Une belle première mise en bouche des possibilités offertes par la puissance de la console.

Si vous avez la chance d’avoir un téléviseur compatible, Devil May Cry 5 Special Edition revient dans une version enrichie sur la nouvelle génération. Plus de contenus et surtout la possibilité de l’afficher en 1080p/120 Hz mais sans ray tracing (pour cela, optez pour la résolution 4K/60 ips).

Parmi les exclusivités propres à la PS5, il y a évidemment Astro’s Playroom, un excellent tutoriel pour les nouvelles possibilités de la manette DualSense (gâchettes adaptatives et retour haptique), qui s’avère aussi un jeu de plateforme plutôt fun avec la plongée du petit robot au coeur de la PS5. On aime surtout le petit côté nostalgie et l’hommage rendu aux PlayStation précédentes. Bugsnax, jeu offert avec l’abonnement PS+,fera aussi le bonheur des familles.

Et que dire du somptueux Demon’s Souls ! Un remake du jeu sorti sur PS3, d’une beauté à couper le souffle mais toujours aussi difficile à jouer. A réserver aux amateurs de la saga Dark Souls qui retrouveront là un action-RPG à la hauteur de leurs attentes et qui fait une belle promotion de la PS5.