PlayStation 5 : comment obtenir sa PS5 avec les nouveaux stocks prévus au lancement ?

La PlayStation 5 sort officiellement le 19 novembre 2020 et de nombreux revendeurs comme Cdiscount et Amazon ont obtenu de nouveaux stocks pour le lancement de la console next-gen de Sony. Spoiler alert : il n'y en aura pas pour tout le monde !

L’heure est enfin venue pour la console PlayStation 5 de faire son entrée en Europe, et plus particulièrement en France. Si de nombreux joueurs et joueuses ont d’ores et déjà pu précommander leur exemplaire de la PS5, nombreux d’entre vous sont encore sur le carreau et attendent impatiemment de nouveaux stocks de la console de Sony.

C’est aujourd’hui votre jour de chance ! Pour le lancement ce 19 novembre 2020, certains revendeurs ont annoncé avoir quelques PS5 en stock. À part Amazon qui mettra en ligne son réassort à partir de 13h, nous n’avons cependant aucune information sur l’heure ou le nombre d’exemplaires disponibles chez chaque e-commerçants. Nous vous conseillons alors vivement d’ouvrir toutes les pages concernées et de tambouriner la touche F5 de votre clavier plusieurs fois au court de la journée.

La PS5 Standard à 499 euros

La PlayStation 5 avec son lecteur Blu-ray est disponible à 499 euros.

La PS5 Digital Edition à 399 euros

La PlayStation 5 Digital Edition, la version sans lecteur Blu-ray donc, est quant à elle disponible à 399 euros.

Tout savoir sur la PS5

Si vous voulez en savoir plus sur la console next-gen de Sony, vous pouvez lire attentivement notre test complet de la PlayStation 5 ou visionner la vidéo ci-dessous.

Pour compléter sa panoplie

Vous avez réussi à commander votre PS5 ? Bravo, mais vous avez maintenant sûrement envie de compléter cet achat avec les nombreux accessoires et jeux disponibles dès le lancement.

Les accessoires

Le casque Pulse 3D et la station de recharge USB-C sont malheureusement en rupture de stock chez tous les e-commerçants.

Les jeux

Notez que la PS5 intègre gratuitement le jeu Astro’s Playroom. Les abonnées PS+ pourront également profiter de la PS+ Collection pour jouer aux meilleurs jeux de la PS4.