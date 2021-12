En décembre, c’est la fête pour les abonnés au PlayStation Now. Sony ajoute quatre nouveaux jeux à son offre en accès illimité. Avec un nouveau Final Fantasy, un coucou de John Wick et une virée barrée dans GTA III notamment.

Après les jeux offerts en décembre aux abonnés PlayStation Plus, voici l’heure de connaître les nouveautés qui viennent enrichir le PlayStation Now en décembre.

Alors que se murmure une offre similaire au Xbox Game Pass du côté de Sony qui signerait la fin du PS Now, le catalogue prend du galon avec quatre nouveaux titres à découvrir en téléchargement ou en streaming, sur PS4 et PS5 ou PC.

Les jeux ajoutés au PlayStation Now en décembre 2021

Les titres suivants seront disponibles à compter du 7 décembre :

Grand Theft Auto III: The Definitive Edition (jusqu’au 31 janvier 2022)

John Wick Hex

Final Fantasy X/X-2 HD Remaster

Spitlings

On retrouve de grands classiques comme Grand Theft Auto III dans sa version définitive pour une balade en 3D dans Liberty City. C’est l’édition modernisée qui est proposée, avec plus de détails, des améliorations visuelles et des commandes inspirées de GTA V.

Après Final Fantasy IX, c’est au tour de Final Fantasy X/X-2 HD Remaster de rejoindre la longue liste de jeux PS Now. Deux jeux PS2 pour le prix d’un dans lequel vous devez sauver le monde de Spira du terrible monstre Sin.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Et si vous préférez les jeux de stratégie, John Wick est de sortie. Le tueur à gagne reprend du service dans une version vidéoludique pleine d’action au tour par tour. À vous de faire progresser votre arsenal et les zones d’action. Plus léger, Spitlings peut se jouer de un à quatre joueurs. Vous incarnez de drôles de créatures rectangulaires qui doivent éliminer toutes les bulles rebondissantes à l’écran.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.