YouTube teste de nouvelles fonctionnalités, dont une meilleure qualité audio et une vitesse de lecture plus rapide

Le service de streaming américain n’est jamais avare en options diverses. Pour preuve, les abonnés à YouTube Premium peuvent désormais profiter d’une meilleure qualité audio pour les vidéos musicales, et d’une vitesse de lecture pouvant être accélérée à l’extrême. Mieux encore, les utilisateurs d’iOS auront enfin accès à deux fonctionnalités bien utiles.

Source : Frandroid

YouTube n’est pas une chaîne de télévision à proprement parler, et pour cause : la filiale de Google est un peu plus moderne et aux goûts du jour que le PAF. Après tout, l’entreprise californienne est un géant de la tech, et il faut dire que son service de streaming a le mérite d’offrir des fonctionnalités très utiles au quotidien.

Bien sûr, hors de question de s’endormir sur ses lauriers trop longtemps. YouTube vient d’annoncer, dans un billet de blog, le lancement de quelques fonctionnalités expérimentales, pour l’instant destinées aux utilisateurs ayant souscrit à son offre Premium, et plus encore.

YouTube Télécharger gratuitement

La plus importante de ces mises à jour est sans aucun doute la possibilité d’écouter des vidéos musicales avec une qualité audio améliorée, jusqu’à un débit de 256 kbps. Il faut reconnaître que beaucoup d’utilisateurs écoutent de la musique directement sur YouTube plutôt que sur YouTube Music, qui offre déjà cette qualité pour l’écoute audio. Cet ajout semble donc plus que bienvenu. Pour accéder à cette nouveauté, il faudra passer par les « Commandes Premium », ce qui est loin d’être l’option le plus pratique.

L’autre nouveauté notable est la possibilité d’accélérer encore davantage le visionnage des vidéos. La vitesse de lecture peut désormais être multipliée par quatre, alors qu’elle était auparavant limitée à 2x. Bien que cette option ne sera pas utile à tout le monde, on peut apprécier son existence pour celles et ceux qui sauront l’utiliser à bon escient.

Le déploiement de fonctionnalités sur d’autres plateformes

Les utilisateurs d’iPhone reçoivent également des ajouts appréciables, puisque l’application iOS intègre enfin la fonction Picture-in-Picture (PiP) pour les Shorts, le format court inspiré de TikTok. Les téléchargements intelligents pour ces derniers sont également de la partie, ce qui permet à l’application de télécharger automatiquement les vidéos susceptibles de vous intéresser à une date ultérieure. Rien de bien nouveau ici, cependant, puisque ces deux options ont déjà été déployées sur Android.

Pour aller plus loin

YouTube teste une nouvelle fonction pour découvrir des vidéos

L’outil Jump Ahead fait son apparition sur le portail web de YouTube, après avoir été déployé sur mobile au printemps 2024. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de « sauter une section habituellement zappée » en se basant sur les données recueillies par les algorithmes du service. Attention toutefois, cette fonctionnalité concerne principalement les vidéos en anglais.

Enfin, l’entreprise américaine vient d’annoncer la possibilité d’économiser jusqu’à 14 % sur un abonnement YouTube Premium lors de la souscription à un forfait Google One Premium et AI Premium. Cette option n’est actuellement disponible qu’aux États-Unis, et nous espérons qu’elle sera déployée à l’international dès que possible.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix