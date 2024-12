YouTube teste une nouvelle fonction pour découvrir des vidéos

Après avoir dévoilé de nouvelles fonctions avancées de lecture et des changements majeurs dans son système de visionnage, YouTube continue d’améliorer son interface avec l’ajout d’un bouton permettant de regarder des vidéos aléatoires.

Cette fonctionnalité repérée par 9to5Google se présente sous la forme d’un bouton d’action indiquant la mention « Play Something » (Lance quelque chose).

Lorsque l’utilisateur utilise ce bouton, YouTube pourra choisir de lancer aléatoirement une vidéo dans son lecteur Shorts ou bien de lancer une vidéo classique. 9to5Google indique que cette fonctionnalité prendrait en compte les préférences de l’utilisateur pour lui proposer du contenu toujours en rapport avec ses centres d’intérêts. Ce bouton offrirait ainsi une bonne manière de découvrir du nouveau contenu en sortant de sa liste d’abonnements.

Cette fonctionnalité, en phase de test depuis un an, a été repérée dans la version 19.50 de l’application Android. Pour le moment, rien ne permet d’affirmer si cette fonction sortira de sa phase de test ni si elle sera déployée plus largement aux utilisateurs Android.

