YouTube teste un changement controversé sur son application Android

YouTube, le géant du streaming vidéo, s’apprête à introduire une modification majeure qui risque de mécontenter de nombreux utilisateurs de son application Android.

Tushar Mehta, un utilisateur de YouTube, a signalé sur X (anciennement Twitter) l’apparition d’un nouveau geste de défilement pour le lecteur vidéo en plein écran. Ce changement concerne spécifiquement les vidéos longues, modifiant radicalement l’expérience utilisateur habituelle.

Actuellement, les utilisateurs peuvent facilement basculer entre le mode plein écran et normal en effectuant un simple glissement vers le haut ou vers le bas. La nouvelle interface bouleverse cette mécanique bien rodée : un glissement vers le bas ne minimisera plus la vidéo, mais lancera directement la suivante, imitant ainsi le comportement des YouTube Shorts.

YouTube change l’un des gestes les plus utilisés

Cette modification suscite déjà de vives critiques. En effet, elle ignore une différence fondamentale entre la consommation de vidéos longues et courtes. Si les utilisateurs ont tendance à enchaîner les Shorts de manière plus décontractée, le visionnage de contenus longs est généralement plus réfléchi et sélectif.

Le changement pourrait s’avérer particulièrement frustrant sur les grands smartphones Android, où l’ergonomie actuelle permet une navigation fluide et intuitive. Bien qu’il soit toujours possible d’utiliser un bouton dédié pour quitter le mode plein écran, cette solution est moins pratique que le geste de glissement actuel.

Cette nouveauté semble s’inscrire dans une série de changements controversés chez YouTube, après l’augmentation récente du nombre de publicités et la hausse des tarifs YouTube Premium. Toutefois, il pourrait ne s’agir que d’un test limité, car la fonctionnalité n’est pas visible sur tous les appareils.

Pour l’instant, YouTube n’a pas communiqué officiellement sur cette modification, et aucune documentation ou note de mise à jour n’a été publiée. On espère donc que les retours négatifs seront pris en compte avant un éventuel déploiement général de cette fonction.