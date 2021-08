YouTube intègre un nouveau geste pour se déplacer dans une vidéo, voici comment en profiter

YouTube a ajouté un petit geste qui n'a peut-être l'air de rien, mais qui va rendre la navigation au sein des vidéos un peu plus pratique. Voici ce qui change.

Quand des raccourcis viennent à être ajoutés sur des applications Android, certains semblent tellement évidents, qu’il est possible de se demander pourquoi ils n’ont pas été ajoutés avant. Le raccourci que teste en ce moment même YouTube, repéré par XDA Developers, est de ceux-ci.

Afin de rendre le déplacement un peu plus pratique, YouTube a ajouté un nouveau geste à son arsenal, repéré par un utilisateur de Reddit. Celui-ci permet, en appuyant longuement n’importe où sur la vidéo, et plus seulement dans la barre de progression en bas, d’explorer latéralement la vidéo.

Un peu plus d’agilité

J’ai moi-même pu tester cette nouvelle fonctionnalité sur mon Android et je pense adopter ce geste très rapidement tant celui-ci paraît fluide et agréable. En appuyant longuement, la vidéo se grise quelque peu, puis on voit apparaitre en haut de la vidéo un message qui vous invite à glisser vers la gauche ou vers la droite pour chercher.

Auparavant, si vous souhaitiez revisionner un moment particulièrement truculent d’une vidéo de votre vidéaste favori, vous ne pouviez qu’appuyer longuement vers le bas de la vidéo, puis déplacer votre doigt le long de la barre de progression pour arriver au moment voulu.

Le bon équilibre

Il y a encore un an, il était possible de se déplacer juste en tapotant n’importe où sur la barre de progression en bas, mais YouTube a décidé de retirer cette fonctionnalité, probablement trop frustrante pour certains utilisateurs, lancés dans leur meilleure compilation de fails, et qui avançait par erreur de plusieurs dizaines de minutes dans la vidéo sans n’avoir rien demander.

Cette nouvelle fonctionnalité qui permet de déclencher la recherche depuis n’importe quel endroit de la vidéo n’occasionnera certainement pas autant de problèmes, tout en permettant de naviguer un peu plus vite.

