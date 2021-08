Le Pixel 6 a été dévoilé, YouTube Premium Lite lancé et la carte nationale d’identité électronique déployée – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le lundi 2 août : Google a teasé ses Pixel 6 et Pixel 6 Pro, le même jour, la firme de Mountain View a lancé YouTube Premium Lite, et la carte nationale d'identité électronique a été rendue disponible. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Les prochains Pixel dévoilés

Hier, à 18 h pile (comme 6 h de l’après-midi), Google a présenté pour la première fois les contours de ses deux prochains téléphones, les Pixel 6 et Pixel 6 Pro. Dans ce teasing, on peut notamment retenir l’arrivée d’un nouveau SoC maison, le Google Tensor, mais aussi d’autres détails comme son design atypique et une volonté de mettre l’accent sur la photo.

Un nouveau moyen de contourner les pubs YouTube

La firme de Mountain View a annoncé un troisième abonnement pour sa plateforme de vidéos, en plus de YouTube Music Premium et de YouTube Premium. Il s’agit d’une version Lite de l’abonnement, concentrée sur l’évitement des pubs.

La carte nationale d’identité se modernise

La France passe à son tour à la carte d’identité électronique. Si vous ne savez pas ce que cela change concrètement, nous vous avons concocté un résumé en six questions pour tout savoir.

Et aussi…