Ikea lance un purificateur d’air aux airs de table d’appoint

Ikea a annoncé un nouvel objet pour son écosystème connecté, le Starkvind. Il s'agit d'un purificateur d'air pouvant prendre des allures de table d'appoint.

Peu à peu, Ikea se diversifie et devient plus qu’un simple fabricant de meubles et se diversifie dans la maison connectée. Après son système de téléviseurs connectés Uppleva, ses bases de charge sans fil ou ses enceintes connectées développées en partenariat avec Sonos, la marque suédoise a annoncé ce lundi une nouvelle table faisant office de purificateur d’air, le Starkvind.

Ce purificateur d’air est en fait décliné en deux versions : un modèle faisant office de table d’appoint et un autre pouvant simplement être posé par terre. Concernant les caractéristiques, les deux modèles du Starkvind sont identiques et permettent de filtrer jusqu’à 99,5 % des particules fines de moins de 2,5 microns, de la poussière, du pollen ou des formaldéhydes. Le Starkvind est par ailleurs équipé de trois filtres afin de capturer aussi bien les grosses particules que la poussière ou les gaz. Du côté du ventilateur intégré, cinq vitesses sont proposées, en plus d’un mode automatique qui fonctionne à l’aide d’un capteur de pureté de l’air. En fonction du contexte, les ventilateurs vont ainsi tourner plus ou moins vite pour purifier l’air ambiant. Par ailleurs, le purificateur d’air peut être connecté au boîtier Trådfri d’Ikea afin d’être contrôlé au sein de l’application Ikea Home.

Un purificateur d’air, deux formats

Selon Ikea, le purificateur d’air est conçu pour les pièces d’une surface inférieure à 20 m². Comme souvent avec le fabricant suédois, l’astuce du Starkvind réside dans sa modularité. Il est en effet proposé en deux versions plutôt discrètes, voire utiles. La première se présente comme un simple purificateur d’air rond à poser sur le sol, à la verticale. Ce format est recouvert de tissus pour proposer un cadre plus chaleureux aux utilisateurs.

La seconde version du Sarkvind fait également office de table d’appoint. Elle peut donc être posée dans le salon à côté du canapé pour y poser des livres ou un vase avec, cette fois, un revêtement en bois.

Le purificateur d’air Starkvind d’Ikea sera lancé en octobre prochain. Pour l’heure, aucun prix n’a été annoncé pour le marché français. Aux États-Unis, le purificateur sera proposé au prix de 129 dollars HT (108 euros) en version classique et à 189 dollars HT (159 euros) en version table d’appoint.