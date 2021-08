YouTube : supprimer les pubs ne nécessite plus de s’abonner à YouTube Music

Google lance YouTube Premium Lite, un moyen de supprimer les publicités de YouTube sans profiter de tous les services tiers.

En 2018 : Google lançait deux nouveaux services par abonnement en France : YouTube Music Premium et YouTube Premium. Le premier permet d’accéder à un service de streaming musical, tandis que le second comprend en plus de cela des fonctionnalités supplémentaires sur YouTube, ainsi que la suppression de toutes les publicités sur les deux plateformes.

Aujourd’hui, un troisième abonnement est en cours de test, pour uniquement supprimer les publicités de YouTube, sans offrir tous les autres avantages.

Voici YouTube Premium Lite

En voulant se désinscrire de YouTube Premium, un membre du forum Resetera s’est vu proposer un abonnement Premium Lite moins cher. Pour 6,99 euros par mois (contre 11,99 euros pour YouTube Premium), cette souscription permet de regarder YouTube sans publicités.

Depuis, l’information a été confirmée par Google au média américain The Verge. L’offre est actuellement en test en Belgique, au Danemark, en Finlande, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Norvège et en Suède. Cet abonnement fonctionne évidemment sur toutes les plateformes, que ce soit via navigateur, smartphone iOS et Android, TV, etc. Même l’application YouTube Kids est concernée.

Un forfait très attendu… surtout sur iPhone

Cet abonnement moins cher ne comprenant pas toutes les fioritures de YouTube Premium était très attendu. Nombreux sont ceux qui possèdent un abonnement Spotify, Deezer ou Apple Music souhaitant supprimer les publicités de la plateforme de vidéos sans pour autant s’intéresser aux autres services de YouTube Premium. Ce forfait Lite s’adresse donc tout particulièrement à eux.

C’est d’autant plus intéressant pour les utilisateurs d’iPhone qui peuvent profiter du Picture-in-Picture sans avoir à souscrire à YouTube Premium (tout du moins aux États-Unis). Il ne leur manque finalement que le téléchargement de vidéos et l’accès à YouTube Music avec cette offre.