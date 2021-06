YouTube lâche du lest concernant le Picture-in-Picture gratuit sur iPhone

Le Picture in Picture (ou PiP) de YouTube sur iOS est un long combat. Finalement, Google cède un peu de terrain, mais pas complètement.

Depuis l’année dernière, un combat oppose Google à Apple. Rien de judiciaire, mais des philosophies différentes concernant le Picture-in-Picture (PiP) sur iOS.

Le PiP de YouTube limité au Premium

Pour profiter du Picture-in-Picture de YouTube sur smartphone, il est nécessaire d’être abonné au service YouTube Premium. Cette souscription permet non seulement cela, mais aussi d’écouter les vidéos en arrière-plan, de télécharger des vidéos ou encore de se passer totalement de publicités. Si c’est vrai sur Android, il en va légèrement autrement sur iPhone.

Le Picture-in-Picture est très récent sur iOS. Cette fonctionnalité système a été intégrée en 2020, avec iOS 14 et peut donc être désormais utilisée sur diverses applications à l’instar de Netflix ou FaceTime par exemple. Apple impose néanmoins que les fonctionnalités de son système soient disponibles nativement sur les applications qui les utilisent et elles ne peuvent donc pas être limitées derrière un paywall comme le fait YouTube avec son abonnement YouTube Premium. Google a donc purement et simplement supprimé cette fonctionnalité pour tous les utilisateurs d’iOS.

YouTube Télécharger YouTube gratuitement APK

Il existe certaines manières de détourner cette limitation, en passant par Safari par exemple, le navigateur web par défaut d’iOS, mais là encore, le PiP a été tour à tour disponible puis indisponible, YouTube étant particulièrement gêné par cette possibilité gratuite.

YouTube cède (partiellement) face à Apple

YouTube vient néanmoins de confier à MacRumors que le Picture-in-Picture va pouvoir faire son grand retour sur l’application. Il est expliqué le PiP est en cours de déploiement pour les abonnés YouTube Premium et qu’il est prévu de proposer également à la totalité des utilisateurs iOS… aux États-Unis.

Contacté par Frandroid à ce sujet, YouTube n’a pas encore répondu. Nous ne pouvons donc pas confirmer pour le moment cette information. Par ailleurs, nous ne savons pas si cette ouverture pour les utilisateurs américains est un test dans l’optique d’ouvrir peut-être prochainement le PiP aux utilisateurs du monde entier ou si seuls les iPhone outre-Atlantique pourront profiter de cette fonctionnalité. Patience…