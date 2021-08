Galaxy Watch 4 : des photos permettent de découvrir son interface avant l’heure

Le site 91 Mobiles a mis en ligne des photos de la future Galaxy Watch 4 Active, permettant notamment de découvrir des éléments d'interface avant son officialisation le 11 août prochain.

Dans neuf jours, Samsung doit présenter sa nouvelle gamme de smartphones — les Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3 — d’écouteurs – les Galaxy Buds 2 — ou de montres connectées – les Galaxy Watch 4 et Watch 4 Classic. Avant même sa présentation officielle, cette dernière a fait l’objet de nouvelles fuites.

Le site 91Mobiles a en effet pu mettre la main sur plusieurs photos de la Galaxy Watch 4 dans sa version « Classic ». Il faut dire que, jusqu’à présent, les seules images de la nouvelle montre mises en ligne étaient des rendus marketing. On ignorait donc à quoi ressemblerait la Samsung Galaxy Watch 4 Classic dans « la vraie vie ».

Ce sont en fait deux versions de la Samsung Galaxy Watch 4 Classic qui ont été capturées et publiées par 91Mobiles : une version noire et une version blanche. La version noire s’affiche ainsi avec un boîtier en métal assorti et un bracelet en silicone de la même teinte, tandis que la version blanche propose un boîtier en métal argenté et un bracelet en silicone blanc. Sur les deux modèles, on devrait retrouver une lunette rotative autour de l’écran, comme c’était déjà le cas sur la dernière Galaxy Watch 3.

Des éléments de la nouvelle interface One UI

Ces deux photos permettent également de découvrir certains éléments de l’interface de la Galaxy Watch 4 Classic. On peut y voir notamment une invitation à découvrir les fonctions de la montre : « faites une visite de votre montre » ainsi que l’écran pour paramétrer l’heure. Rappelons que les Samsung Galaxy Watch 4 et Watch 4 Classic seront les premières montres Samsung à profiter du système Wear OS. Samsung a travaillé avec Google pour faire fusionner son propre système d’exploitation, Tizen, avec Wear OS.

La Samsung Galaxy Watch 4 Classic devrait être proposée en deux formats : 42 et 46 mm. Elle serait équipée de la nouvelle puce Exynos W920 de Samsung ainsi que d’une batterie de 247 ou 340 mAh selon le format. On devrait en savoir plus sur les deux nouvelles montres de Samsung lors de leur présentation officielle, attendue la semaine prochaine lors du Galaxy Unpacked du 11 août.