Samsung Galaxy Watch 4 : on connaît son prix et ses caractéristiques

À moins d'un mois de la présentation des nouvelle Galaxy Watch 4, on sait désormais à quel prix les différents modèles seraient commercialisés en Europe.

Le mois prochain, lors de la présentation des Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3, Samsung devrait également dévoiler sa prochaine montre connectée déclinée en deux versions, les Samsung Galaxy Watch 4 Classic et Samsung Galaxy Watch 4. Alors que les montres ne sont pas attendues avant le 11 août prochain, on en sait désormais plus sur leurs caractéristiques et leur prix de vente.

Enfin de la concurrence pour Qualcomm

En effet, le site SamMobile a appris que les deux futurs modèles de montre connectée de Samsung seraient équipés d’un tout nouveau SoC, l’Exynos W920. Celui-ci devrait remplacer la puce Exynos 9110 utilisée par Samsung depuis la première Galaxy Watch, en 2018. Parmi les caractéristiques, on peut s’attendre à une amélioration de performances du processeur de 1,25x, et à des améliorations graphiques de l’ordre de 8,8x. Autant dire que le SoC serait fin prêt pour le tout nouveau système d’exploitation développé conjointement par Samsung et Google, sur les bases de Wear OS et de Tizen. Celui-ci promettait déjà plus de vitesse et d’endurance. Outre le SoC, les futures Galaxy Watch 4 profiteraient également de 1,5 Go de RAM.

Pour l’heure, on ignore encore si Samsung compte garder pour lui son futur SoC ou s’il compte le mettre à disposition d’autres constructeurs de montres sous Wear OS. Jusqu’à présent, Qualcomm avait un monopole de fait sur les montres dotées du système d’exploitation de Google avec ses puces Snapdragon Wear 3100 et 4100. L’arrivée de Samsung sur l’écosystème pourrait rebattre les cartes et apporter une bonne dynamique dans un marché où les améliorations sont rares et souvent trop légères.

Les prix attendus des Samsung Galaxy Watch 4

Outre la puce des prochaines montres Samsung Galaxy Watch 4, on en sait également davantage sur leur prix. Le site indien MySmartPrice a en effet appris — grâce au leaker généralement bien informé Ishan Agarwal — la grille tarifaire prévue par Samsung en Europe pour ses futures montres connectées. Les prix iraient ainsi de 269 à 399 euros selon les versions :

Samsung Galaxy Watch 4 40 mm : 269 euros

Samsung Galaxy Watch 4 44 mm : 299 euros

Samsung Galaxy Watch 4 Classic 42 mm : 369 euros

Samsung Galaxy Watch 4 Classic 46 mm : 399 euros

Il s’agit cependant là des prix des modèles sans e-SIM, uniquement avec une connectivité Bluetooth. Des tarifs plus importants seraient prévus pour les versions compatibles 4G. Par ailleurs, même au sein de la zone euro, les prix pourraient varier d’un pays à l’autre en raison des taxes diverses. Il s’agit donc surtout d’un ordre d’idée.

Des écouteurs Samsung Galaxy Buds 2 plutôt accessibles

En plus des montres connectées, MySmartPrice a également dévoilé le prix attendu d’un autre accessoire des Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3, les futurs écouteurs Samsung Galaxy Buds 2. Ils seraient ainsi attendus au prix de 149 euros. Là aussi, le prix pourrait cependant varier d’un pays à l’autre.

On en saura plus sur tous ces appareils lors de leur présentation officielle. Celle-ci est prévue pour le 11 août, lors de la prochaine conférence Galaxy Unpacked.