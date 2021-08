Samsung Galaxy Buds 2 : on connait leur prix en euros avant le Galaxy Unpacked

La prochaine salve de produits Samsung approche. Parmi eux, les écouteurs True Wireless Galaxy Buds 2 pourraient se montrer très intéressants.

Samsung a beaucoup de pain sur la planche pour sa prochaine conférence Galaxy Unpacked. Si vous aimez plutôt les écouteurs, c’est vers les Galaxy Buds 2 que votre regard devrait se tourner. On sait déjà beaucoup de choses à leurs sujets grâce aux fuites de plusieurs vidéos du futur Galaxy Unpacked, et les nombreuses indiscrétions dans la presse de leurs caractéristiques.

Après une première génération pas aussi bonne que l’on pouvait espérer, les enjeux sont plus haut sur ces Galaxy Buds 2. Il est clair que le marché des écouteurs True Wireless est devenu important aujourd’hui pour les marques de l’industrie et Samsung se doit de proposer une solution à la hauteur des AirPods d’Apple ou des WF-1000XM4 de Sony. C’est ce que la marque devrait faire, notamment en intégrant un mode de réduction de bruit active aux Galaxy Buds 2.

Un prix plus doux que la concurrence

Si l’on regarde le prix des meilleurs du secteur, les AirPods Pro d’Apple se trouvent à 200 euros et les WF-1000XM4 sont à 280 euros. Pour mieux se positionner sur ce marché très concurrentiel, Samsung devrait se positionner à un tarif plus agressif de 150 euros pour les Samsung Galaxy Buds 2. C’est le média WinFuture qui annonce avoir obtenu ce prix en euro, TTC. Il s’agit d’un site allemand et le prix pratiqué par Samsung en France pourrait donc être légèrement différent. Notez que contrairement à d’habitude, il ne s’agit pas d’un article de Roland Quandt, mais de Nadine Juliana Dressler.

Avec un tel tarif et si les écouteurs sont de qualité, Samsung pourrait prendre une position de bon rapport qualité/prix intéressant sur le marché.