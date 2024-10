YouTube veut vous forcer à regarder encore plus de pubs avec sa dernière mise à jour

La publicité prend une place croissante sur la plateforme de streaming de Google. La dernière astuce déployée par l’entreprise va même jusqu’à supprimer (temporairement) le bouton permettant d’aller directement à sa vidéo.

Ce n’est plus un secret pour personne, Google essaie par tous les moyens de pousser les utilisateurs et utilisatrices de YouTube à payer pour la version premium du service. Petit à petit, l’entreprise a bourré sa plateforme vidéo de publicités, allant même jusqu’à en mettre sur l’écran de pause. Désormais, c’est le bouton « Ignorer » qui disparaît dans certains cas.

Comme l’a remarqué Android Police, le petit lien qui permet normalement d’aller directement à la vidéo en passant la publicité a disparu sur mobile. Pour être exact, dans de nombreux cas (et sur notre téléphone de test entre autres), le bouton n’apparaît tout simplement plus jusqu’à ce que Google juge que vous avez regardé une portion suffisante de la publicité en question.

Plus de pubs, moins de contrôle

Là où le bouton était auparavant grisé avec un compte à rebours jusqu’à son activation, il est désormais complètement absent pendant quelques longues secondes. Seule la barre de défilement en bas de la vidéo indique désormais quand le bouton vous permettra de passer la pub. Cette mise à jour semble faire suite à un déploiement similaire sur le site web de YouTube ou certains internautes ont carrément vu le bouton « Ignorer » remplacer par un carré gris inerte.

Une première pub imposée, suivie d’une deuxième où le bouton « Ignorer » est masqué durant quelques secondes // Source : Corentin Béchade pour Frandroid

Les publicités utilisant ce nouveau système ne sont pas proprement « impassables » comme certaines autres réclames YouTube, mais elles exigent votre attention pendant quelques secondes avant de vous offrir l’accès à votre vidéo. Une manière sans doute pour Google de conditionner les utilisateurs et utilisatrices de la plateforme à de plus en plus de publicités sur lesquels les internautes ont de moins en moins de contrôle.

Google impose YouTube Premium

Pour le moment, cette méthode ne semble pas encore déployée chez tout le monde. Cela pourrait donc simplement être un test que Google décide ou non de démocratiser à l’avenir. Mais si l’histoire de l’entreprise nous a appris quelque chose ces dernières années, c’est que YouTube ne recule devant pas grand-chose quand il s’agit d’imposer plus de publicités sur sa plateforme.

Pour rappel, l’abonnement à YouTube Premium coûte 12,99 € par mois et permet de se débarrasser des publicités, de télécharger des vidéos hors-ligne et d’écouter tranquillement ses titres favoris sur YouTube Music.

