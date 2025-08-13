WhatsApp teste une nouvelle fonction propulsée par Meta AI permettant d’améliorer le style d’écriture de vos messages.

Le logo WhatsApp entouré de plusieurs lettres de l’alphabet. // Source : Frandroid

Encore une nouvelle fonction en test chez WhatsApp ! L’application de messagerie détenue par Meta n’en finit pas d’essayer de nouvelles options pour enrichir l’expérience utilisateur. Cette fois-ci, il est question d’améliorer votre style d’écriture.

Le site spécialisé WABetaInfo révèle qu’un nombre très limité de bêta testeurs sur Android ont accès à une nouvelle fonction appelée Private Writing Help Assistant en anglais. Cela pourrait se traduire en français par Assistant privé d’aide à la rédaction.

Une fonction en test sur WhatsApp permet d’améliorer le style d’écriture des messages grâce à l’IA. // Source : WABetaInfo

Pas de surprise, c’est donc l’intelligence artificielle Meta AI qui est à l’honneur ici. L’assistant est particulièrement plébiscité sur l’app, notamment via le rond bleu apparu sur WhatsApp.

Un assistant pour mieux écrire sur WhatsApp

Ici, la nouvelle fonction en cours de test propose aux utilisateurs de profiter des suggestions de Meta AI pour améliorer la formulation, la clarté ou le ton du message en cours de rédaction. Il suffit en effet d’écrire quelques mots pour voir l’icône d’autocollant sur la gauche du champ de saisie se transformer en stylo. Il faut cliquer dessus pour accéder au fameux Private Writing Help Assistant.

Une fois dans l’interface dédiée, on aperçoit notamment quelques boutons en bas :

Reformuler

Professionnel

Amusant

Encourageant

etc.

Une option qui se veut sécurisée

Le mot Private est important pour Meta. Cela indique que cette option expérimentale est basée sur son architecture maison Private Processing. Celle-ci se targue de traiter les contenus des messages de manière sécurisée et anonyme.

Le système « utilise des connexions chiffrées et un routage anonyme pour garantir que les demandes envoyées au service d’intelligence artificielle ne peuvent pas être reliées à l’identité de l’utilisateur », écrit WABetaInfo. Les serveurs de Meta ne sauvegardent par ailleurs pas les données ainsi traitées.

Dans les captures d’écran partagées par le site, on remarque que WhatsApp a prévu un texte explicatif pour présenter Private Processing afin de rassurer les utilisateurs.

Reste à savoir si ce travail de pédagogie efficace et si la nouvelle fonction d’assistance à la rédaction séduira vraiment son public.