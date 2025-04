Google Maps supprime les notes des écoles : fini les critiques en ligne pour les établissements scolaires

Et si les profs pouvaient enfin échapper aux avis Google ? Le géant supprime les notes des écoles sur Maps, mettant fin à un défouloir numérique. Adieu les « une étoile, cours trop longs » !

Google Maps va dire adieu aux notes et commentaires sur les écoles, collèges et lycées. Annoncée pour fin avril, cette mesure mondiale répond aux abus répétés : insultes, règlements de compte et critiques sans fondement ont transformé les fiches établissements en champs de bataille. Le ministère de l’Éducation et les syndicats enseignants poussent un soupir de soulagement.

La fonctionnalité, conçue pour noter restaurants ou hôtels, s’est révélée inadaptée au milieu scolaire. « Pitoyable collège » ou « professeurs horribles » : tels étaient les commentaires fréquents, et on aurait pu s’attendre à voir bientôt « CPE remplacé par ChatGPT ». Google justifie sa décision par des contributions « hors sujet et nuisibles », contraires à ses politiques. Les notes existantes disparaîtront progressivement d’ici quelques semaines.

Les enseignants vont pouvoir souffler

Pour les professeurs, c’est la fin d’un calvaire. « Ces avis servaient de tribune à des revendications sans droit de réponse », déplore Sophie Vénétitay (SNES-FSU). Jean-Rémi Girard (Snalc) salue une décision « saine », tandis qu’Elisabeth Allain-Moreno (SE-Unsa) y voit une protection nécessaire pour les personnels.

Le ministère, à l’origine de la demande, rappelle ses indicateurs officiels (IVAL, IVAC) pour évaluer les établissements, bien loin des jugements expéditifs en ligne. « L’école n’est pas un commerce », martèle-t-on rue de Grenelle.

Si Google n’évoque pas directement la pression régulatrice, cette décision suit des lois récentes encadrant les plateformes. Une manière aussi d’éviter des polémiques, alors que l’UE durcit sa régulation tech. Reste une question : les parents devront-ils se rabattre sur les forums pour avoir des retours sur une école ? Pour l’heure, ils conserveront les classements officiels… et le bouche-à-oreille traditionnel.