Ces écoles remplacent leur CPE par un ChatGPT

Pour faire face au manque de personnel, des écoles américaines font le choix d’utiliser une IA pour conseiller leurs élèves.

En 2023, Santé Publique France indiquait que la santé mentale des plus jeunes s’était dégradée. Des chiffres qui restent aujourd’hui très élevés, un adolescent sur sept, présente de graves risques de dépression, précise Ameli. À l’international, de multiples initiatives se développent pour résoudre la question comme l’industriel Casio, qui a développé un robot peluche centré sur cette question, ou encore la société Sonar Mental Health qui a construit le chatbot Sonny, actuellement testé dans des écoles américaines pour informer les élèves et prendre soin de leur santé mentale.

Un système hybride

Pour faire face au manque de moyens humains aux États-Unis, certaines écoles ont choisi de se tourner vers l’intelligence artificielle, rapporte The Wall Street Journal. Disponible pour plus de 4 500 élèves de collèges et lycées, le chatbot Sonny se propose de conseillers ces adolescents sur des questions d’orientation et de santé mentale.

Pour concevoir ce système, Sonar Mental Health n’a pas fait le choix du tout IA, précisant que les écoles pouvaient être frileuses à ce genre d’utilisation au vu du risque d’hallucinations des chatbots.

A la place, le chatbot Sonny fonctionne à l’aide d’un LLM spécialisé et supervisé par une assistance humaine constituée de de six personnes ayant une formation spécifique en psychologie, en travail social et prompt à agir en cas de situation de crise. « C’est comme un copilote ou un assistant de l’humain », indique le directeur général de Sonar, Drew Barvir au Wall Street Journal.

Aujourd’hui, les élèves qui ont accès à ce système peuvent en bénéficier entre huit heures et deux heures du matin, l’entreprise espérant à termes pouvoir créer un service accessible 24h/24 sept jours sur sept.

Sonnar précise lors de sa présentation aux élèves que Sonny n’est pas un thérapeute. Pensé comme un outil complémentaire, le chatbot invite régulièrement les enfants à parler aux humains proches d’eux.