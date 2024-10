Cet étrange robot prend soin de votre santé mentale

La société Casio, s’est associée à une startup japonaise pour créer Moflin, un robot peluche conçu pour prendre soin de votre santé mentale.

Le robot Moflin est là pour prendre soin de votre santé mentale // Source : Casio

À première vue, difficile d’identifier Moflin. Véritable croisement entre un cochon d’inde et une chouette, ce robot « animal » né de la collaboration entre Casio et la startup Vanguard Industries est conçu pour être tenu et câliné. Des actions qui peuvent améliorer votre santé mentale.

Un robot qui prend soin de votre santé

Si certains pensent que les robots humanoïdes pourraient représenter le futur de l’industrie robotique, d’autres entreprises comme Casio font le pari inverse et mise sur un robot émotionnel à destination de notre santé mentale. Baptisé Moflin, ce robot peluche est censé être tenu et câliné pour nous procurer du bien-être, nous rapporte The Verge.

Moflin, est un robot comportant de l’IA et est censé apprendre à reconnaître la personne avec laquelle il interagit via sa voix et ses comportements. Associé à une application, ce Tamagotchi nouvelle générale est capable au fil du temps d’éprouver des émotions fortes pour vous, s’il venait à être ignoré, il pourrait devenir triste et avoir des symptômes liés au stress.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

D’autres initiatives

Ce genre d’initiative n’est pas récent. En 2005, le robot phoque PARO faisait son entrée au Japon. Véritable machine à câlins, ce robot émotionnel d’assistance thérapeutique est aujourd’hui reconnu de classe I et est destiné à améliorer certains états comme l’anxiété ou la dépression que l’on peut retrouver chez des patients atteints de la maladie d’Alzheimer.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Moflin quant à lui n’est pour le moment disponible qu’en pré-commande au Japon à un prix avoisinant les 400 euros. Reste à voir si l’initiative traversera les frontières.