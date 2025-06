TNT : nouvelle grille, nouveaux numéros, deux chaînes inédites… Ce qui vous attend dès aujourd’hui et comment réorganiser votre liste de chaînes

Depuis le 6 juin 2025 à 00h00, la télévision numérique terrestre (TNT) française connaît une transformation importante de sa grille de numérotation. Après plusieurs décennies de stabilité, l’ordre des chaînes, familier à des millions de téléspectateurs, a été profondément réorganisé.

black remote control in hand over smart tv background, channel switching

Le changement de la numérotation des chaînes est un phénomène assez connu par les utilisateurs des services de Canal+ qui a de temps en temps recours à cette pratique, mais au niveau de la TNT, c’est beaucoup (beaucoup) plus rare. Cette décision, officialisée par l’Arcom en janvier dernier après le non-renouvellement des fréquences de C8 et NRJ12, fait que des places sont désormais libres sur la grille.

L’Arcom en profite pour offrir une meilleure lisibilité de l’offre audiovisuelle et, en outre, intégrer de nouveaux acteurs sur le marché. Selon le régulateur, ce changement répond ainsi à la nécessité de clarifier l’accès aux chaînes d’information et de refléter l’évolution du paysage télévisuel français. Les places libres sont récupérées désormais deux nouvelles chaînes, T18 et NOVO19.

En outre, Canal+, chaîne historique du canal 4, quitte la TNT, entraînant une série de réajustements qui bouleversent les habitudes de zapping des Français.

Pourquoi ce changement de numérotation ?

L’Arcom, l’autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, a annoncé dès le 9 janvier 2025 cette nouvelle organisation. L’objectif affiché est double : faciliter la navigation des téléspectateurs et mettre en valeur l’offre d’information, en regroupant les principales chaînes d’actualité sur des canaux consécutifs.

Selon le régulateur, cette mesure doit permettre une meilleure hiérarchisation des contenus et une identification plus rapide des programmes d’information, alors que ceux-ci étaient auparavant dispersés sur la grille.

Les principales modifications sur la grille

La nouvelle numérotation, désormais en vigueur sur l’ensemble du territoire, entraîne plusieurs changements majeurs pour les téléspectateurs :

Découvrez la puissance du Mini LED TCL Une luminosité record, un nouveau design Zero Border, un système son Bang & Olufsen et toujours le meilleur rapport qualité-prix du marché : voici la nouvelle gamme de téléviseurs Mini LED TCL C89K, de 55 à 98 pouces.

– France 4 passe du canal 14 au canal 4, prenant la place historique de Canal+.

– LCP (La Chaîne parlementaire) s’installe sur le canal 8, succédant à C8.

– Gulli, la chaîne jeunesse, migre du canal 18 au canal 12.

– Les chaînes d’information sont désormais regroupées : BFMTV (13), CNews (14), LCI (15) et Franceinfo (16).

– Deux nouvelles chaînes font leur entrée : T18 sur le canal 18 dès le 6 juin, et NOVO19 sur le canal 19 à partir du 1er septembre 2025.

– Canal+ n’est plus accessible sur la TNT classique, mais reste disponible sur les box des opérateurs, désormais sur le canal 40.

Cette réorganisation concerne aussi bien la TNT que les box Internet des opérateurs, qui appliquent la nouvelle grille avec parfois de légères adaptations, notamment pour Canal+.

Deux nouvelles chaînes : T18 et NOVO19

L’arrivée de T18 et NOVO19 marque un tournant pour la TNT. T18, propriété du groupe CMI France dirigé par Daniel Kretinsky, propose une programmation axée sur les documentaires, le divertissement et les débats. Dès son lancement, la chaîne a misé sur des figures reconnues du paysage audiovisuel français : Laurent Ruquier anime l’émission de lancement, puis une émission culturelle hebdomadaire, tandis que Matthieu Croissandeau prend en charge un débat quotidien en soirée.

T18 s’engage également à diffuser chaque année 3 000 heures de documentaires, 20 films d’arts et 1 000 heures de magazines d’information.

NOVO19, portée par le groupe Ouest-France, débutera sa diffusion le 1er septembre 2025. La chaîne promet une offre généraliste, avec des magazines, des documentaires, des films et un talk-show quotidien présenté par Claire Arnoux.

Ce rendez-vous, prévu du lundi au vendredi en début de soirée, se veut informatif et bienveillant, à l’image de la ligne éditoriale revendiquée par la chaîne. NOVO19 prévoit également un journal quotidien, des magazines thématiques et une programmation de cinéma et de documentaires.

Si vous utilisez une box Internet ou les services Canal+, la mise à jour de la numérotation est automatique. Il vous suffit, le cas échéant, de redémarrer le décodeur pour accéder à la nouvelle grille. En revanche, si vous recevez la TNT via une antenne râteau via un câble blanc branché sur une prise murale ou une antenne mobile, il est nécessaire d’effectuer une nouvelle recherche des chaînes sur le téléviseur.

Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Pour cela, il suffit d’aller dans les paramètres du téléviseur dans le menu Diffusion ou Configuration des chaînes, par exemple. Patientez jusqu’à la fin de la recherche qui peut prendre quelques minutes et validez pour enregistrer la nouvelle liste des chaînes. Attention, il est possible que certaines chaînes manquent encore. Vérifiez l’antenne et en cas de difficultés persistantes, vous pouvez consulter le site recevoirlatnt.fr ou appeler le numéro d’assistance 0970 818 818.