Ce forfait 130 Go à 7,99 €/mois pourrait bien être le meilleur plan 5G du moment

Un forfait 5G gĂ©nĂ©reux, sans engagement et Ă petit prix. C’est ce que cette sĂ©rie limitĂ©e NRJ Mobile propose avec 130 Go pour seulement 7,99 euros par mois, en s’appuyant sur le rĂ©seau de Bouygues Telecom.

NRJ Mobile relance une offre particulièrement agressive. Cette série spéciale 130 Go à 7,99 euros par mois se place parmi les forfaits les plus complets sous la barre des 8 euros. Elle repose sur le réseau de Bouygues Telecom, réputé pour sa couverture 4G et 5G en France. Sans engagement, ce forfait s’adresse à celles et ceux qui consomment beaucoup de data sans vouloir alourdir leur budget mensuel.

C’est quoi ce nouveau forfait NRJ Mobile ?

130 Go de 5G sur le réseau de Bouygues Telecom

29 Go de data en itinérance en Europe et les DOM

Appels, SMS et MMS illimités

Carte SIM à 1€

En ce moment le forfait de NRJ Mobile est Ă 7,99 euros par mois pour 130 Go de 5G.

Les meilleurs forfaits mobile du moment chez NRJ Mobile NRJ Mobile Forfait 4G

6 Go 2.99€ /mois SIM à 5€ Découvrir NRJ Mobile Forfait 4G

1 Go 1.99€ /mois SIM à 5€ Découvrir NRJ Mobile Forfait 5G

130 Go 7.99€ /mois SIM à 1€ Découvrir Tous les forfaits mobile

Que faire avec 130 Go en 5G ?

Avec 130 Go, on dispose d’une belle marge pour tous les usages du quotidien, que ce soit en déplacement ou à la maison : visio, streaming en HD, téléchargements d’apps ou de séries, jeux en ligne, etc. Ce volume reste largement suffisant, même pour des usages soutenus sur des plateformes comme Netflix, Twitch ou Spotify.

La 5G, si elle est disponible dans la zone, apporte un vrai plus en termes de confort : débits plus rapides, chargements quasi instantanés, et une meilleure qualité pour le streaming ou les gros téléchargements, notamment en ville ou dans les zones bien couvertes.

À qui s’adresse ce forfait ?

Ce forfait s’adresse en priorité aux grands consommateurs de données qui cherchent un rapport data/prix imbattable. Il peut convenir à un étudiant en résidence sans accès à une box, à un travailleur souvent en déplacement, à un jeune actif ou un adolescent très connecté, ou encore à quelqu’un qui souhaite avoir un forfait 5G sans payer le prix fort.

Avec 29 Go de data utilisables en Europe et dans les DOM, il offre aussi une certaine souplesse pour les voyageurs occasionnels ou les personnes vivant près d’une frontière.

La qualité du réseau Bouygues Telecom

Selon nPerf, Bouygues se classe en troisième position au niveau national, avec un débit descendant moyen de 93 Mb/s, juste derrière Orange et SFR. En avril 2025, l’ANFR recensait 15 916 antennes 5G actives chez Bouygues, dont 9 097 sur la bande des 3,5 GHz. C’est un réseau fiable, bien déployé et soutenu par une stratégie d’investissement constante.

Pour conserver votre numéro de téléphone en changeant de forfait, vous pouvez appeler le 3179 gratuitement pour obtenir votre numéro RIO et le fournir lors de la commande du forfait. Le nouvel opérateur aura alors la charge de transférer votre numéro de téléphone mobile gratuitement sur la nouvelle ligne.

Les meilleurs forfaits 5G Forfait Mobile B&You

150 Go Appels illimités 150 Go en France 35 Go en Europe 14.99€ /mois Découvrir Prixtel Forfait

Oxygène 130 Ă 170 Go Appels illimitĂ©s 130 Go – 170 Go en France 15 Go en Europe Ă€ partir de 7.99€ /mois DĂ©couvrir Orange SĂ©rie SpĂ©ciale 120Go 5G

120 Go Appels illimités 120 Go en France 50 Go en Europe 19.99€ /mois 24.99€ Code : HIVER25 Découvrir Tous les forfaits 5G

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.